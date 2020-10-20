Количество зараженных COVID-19 на Донбассе может быть вдвое больше официальных данных, которые предоставляют оккупанты. Кроме коронавируса, у жителей оккупированных территорий массово фиксируют ОРВИ и пневмонию.

Сейчас на Донбассе зарегистрировано 3 058 случаев пневмонии. От нее уже умерло 73 человека. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила на своей странице в фейсбуке.

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По неофициальным данным правозащитников, общее количество случаев заболеваний на COVID-19 на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, может быть преуменьшено и составлять не менее 14 000,

– подчеркнул омбудсмен.

Что происходит на Донбассе

Медицинские учреждения не справляются с нагрузкой. Из больниц массово увольняются работники. В то же время по местному телевидению заявляют, что больницы готовы принимать пациентов из COVID-19 и обеспечены всем необходимым.

В аптеках нет антибиотиков и противовирусных препаратов. За рекордное время жители раскупили запас лекарств, рассчитанный на 4 месяца.

"Скорые" отказываются ехать на вызовы к пациентам с симптомами COVID-19.

Как оккупанты пытаются "уберечь" население

Оккупанты до сих пор проводят массовые культурные и развлекательные мероприятия.

Никто не следит за соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

Развлекательные заведения, в частности, ночные клубы работают без каких-либо ограничений.

Боевики продолжают массовую паспортизацию населения. Для этого жителей оккупированного Донбасса спецрейсами ежедневно доставляют в пункты выдачи паспортов России.

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Что говорит Денисова

Денисова обратилась к главам миссии ООН по правам человека и ОБСЕ в Украине следить за соблюдением прав людей в условиях пандемии на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, она просит обратить внимание на этот вопрос во время ближайшего заседания Трехсторонней контактной группы.

Что говорят оккупанты о COVID-19 на Донбассе

В Донецкой области с начала пандемии коронавируса зафиксировали 5 392 заражений COVID-19, выздоровели – 2 418 человек, умерли – 367.