Данные о фальсификации выборов в США, на которые "надеялся" Трамп, фейковые, – СМИ
Дональд Трамп в качестве доказательства массовых нарушений во время голосований на выборах в США приводил показания сотрудника почты из Пенсильвании. Однако он якобы признался, что сфабриковал обвинения.
Из-за вероятных нарушений в Пенсильвании начали расследование
Надежды ведущих республиканцев, прежде всего Трампа, на оспаривание результатов выборов утрачивают свою подоплеку. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на трех должностных лиц, знакомых с расследованием.
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Ричард Хопкинс заявлял, что руководитель почтового отделения в городе Эри, расположенном в штате Пенсильвания, давал приказ работниками почты учитывать бюллетени, отправленные после дня выборов, задним числом.
Пенсильвания – один из ключевых штатов для определения победителя президентских выборов. Сам Трамп неоднократно заявлял, что результаты голосований там сфабриковали.
Слова Хопкинса в письме в Министерство юстиции процитировал республиканский сенатор Линдси Грэм. Он призвал провести федеральное расследование. Генпрокурор Уильям Барр после этого уполномочил федеральных прокуроров таки расследовать нарушения во время выборов и фальсификации.
Однако появились неожиданные детали
Издание пишет, что 9 ноября Хопкинс сказал следователям из Управления Генерального инспектора Почтовой службы США, что обвинения ложные. Кроме того, он подписал показания, в которых отказался от них.
Вечером 10 ноября демократы из комитета по надзору Палаты представителей сообщили в твиттере, что свидетель полностью отказался от своих предыдущих утверждений.
Однако Хопкинс опубликовал на ютубе видео, на котором отрицает, что отказался от своих заявлений.
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