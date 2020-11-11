Дональд Трамп в качестве доказательства массовых нарушений во время голосований на выборах в США приводил показания сотрудника почты из Пенсильвании. Однако он якобы признался, что сфабриковал обвинения.

Из-за вероятных нарушений в Пенсильвании начали расследование

Надежды ведущих республиканцев, прежде всего Трампа, на оспаривание результатов выборов утрачивают свою подоплеку. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на трех должностных лиц, знакомых с расследованием.

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Ричард Хопкинс заявлял, что руководитель почтового отделения в городе Эри, расположенном в штате Пенсильвания, давал приказ работниками почты учитывать бюллетени, отправленные после дня выборов, задним числом.

Пенсильвания – один из ключевых штатов для определения победителя президентских выборов. Сам Трамп неоднократно заявлял, что результаты голосований там сфабриковали.

Слова Хопкинса в письме в Министерство юстиции процитировал республиканский сенатор Линдси Грэм. Он призвал провести федеральное расследование. Генпрокурор Уильям Барр после этого уполномочил федеральных прокуроров таки расследовать нарушения во время выборов и фальсификации.

Однако появились неожиданные детали

Издание пишет, что 9 ноября Хопкинс сказал следователям из Управления Генерального инспектора Почтовой службы США, что обвинения ложные. Кроме того, он подписал показания, в которых отказался от них.

Вечером 10 ноября демократы из комитета по надзору Палаты представителей сообщили в твиттере, что свидетель полностью отказался от своих предыдущих утверждений.

Однако Хопкинс опубликовал на ютубе видео, на котором отрицает, что отказался от своих заявлений.

Еще одно заявление Я не успокоюсь: как Трамп отреагировал на результаты выборов в США

Обратите внимание! Пока что президент США Дональд Трамп отказался признавать победу на выборах Джо Байдена. Кандидат от демократов, по подсчетам СМИ, набрал необходимые для избрания более 270 голосов выборщиков. Однако официальных результатов все еще нет. Больше о выборах в США – здесь.