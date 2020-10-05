Информация о доставке раненых бойцов на медицинском самолете Ан-26 "Вита" в Военно-медицинский центр северного региона оказалась недостоверной. Ложные данные появились в телеграм-канале "Последний блокпост". Их распространил ряд украинских изданий.

В публикации телеграмм-канала "Последний блокпост", который был опубликован 3 октября, говорилось о том, что в Харьков прибыл борт с тяжелоранеными бойцами, а в штабе ООС об этом не сообщили. Также там было указано, что военных доставили на старом самолете, который нужно часто ремонтировать. Однако в Командовании Медицинских сил ВСУ такую информацию сочли ложной.

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По данным командования, все раненые украинские военные получают необходимую медицинскую помощь. Их прибытие для лечения регистрируют и учитывают должным образом.

Во-первых, использование самолетов Ан-26 запрещено с 26 сентября 2020 года. Во-вторых, доставку раненых из района проведения ООС осуществляют только с помощью санитарных вертолетов,

– говорится в публикации командования.

Как отмечено в сообщении, последняя эвакуация военных состоялась в конце сентября 2020 года. Тогда 2 военных, которые были ранены в результате взрыва, доставляли в Военно-медицинский клинический центр северного региона. На сегодня состояние обоих военных стабильное. Им оказывают необходимую помощь и готовят к протезированию, которое будут осуществлять за государственные средства.



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