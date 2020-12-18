Фармацевтическая компания "Дарница" инициировала благотворительную онлайн-программу для фонда "Жизнелюб".

Как сообщает пресс-служба компании, благотворительный сбор средств "Твое добро – это суперсила" стартует 18 декабря, накануне рождественских и новогодних праздников.

Поделиться своей "суперсилой" для поддержки пожилых людей можно на платформе Superonuki. Благотворительный взнос, который сделает каждый желающий, "Дарница" удвоит.

"Чем успешнее бизнес, тем больше у него обязательств перед обществом. Поэтому часть прибыли мы направляем на поддержку благотворительных инициатив. Сегодня все сферы жизни переходят в диджитал и открывают новые возможности для благотворительности. Теперь сделать доброе дело стало еще быстрее, легче, а главное – безопаснее. В этом году мы инициировали онлайн-проект по сбору средств для пожилых людей, поскольку они находятся в зоне наибольшего риска. Мы хотим объединить силы всех и удвоить их, чтобы показать – несколько кликов с легкостью можно превратить в доброе дело", – отметил глава совета директоров Darnitsa Group Шимкив.

В свою очередь соучредитель и руководитель БФ "Жизнелюб" Тина Михайловская рассказала, что среди подопечных фонда очень много одиноких людей, которым очень нужна поддержка, особенно в новогодние и рождественские праздники.

"Благотворительность – это та сфера, которая может сделать каждого из нас волшебником. Когда, как не перед Новым годом исполнить чью-то маленькую мечту? Именно это мы и предлагаем сделать – стать – Николаем/волшебником для жизнелюбов и подарить им тепло и заботу. Мы точно знаем, что среди жизнелюбов много совсем одиноких, которым нужна поддержка и помощь. Поэтому мы благодарны "Дарнице" за такую инициативу и проект. Вместе мы, как никогда, попали прямо в точку, точку жизненной необходимости", – подчеркнула она.

Михайловская также добавила, что виртуальный вклад, удвоенный "Дарницей", станет реальной помощью дедушкам и бабушкам, которыми занимается фонд "Жизнелюб".

Собранные средства будут направлены на приобретение продуктовых наборов, закупку медикаментов для подопечных фонда и исполнение желаний людей почтенного возраста на платформе Superonuki.