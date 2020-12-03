В Кабинете Министров пока не определились с окончательной датой введения локдауну в Украине. Сейчас продолжается работа по этому вопросу.

Начало локдауна в Украине: какая работа идет в правительстве

Представители правительства обсуждают несколько вариантов. Но решение еще не принято. Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Мы ждем расширенный анализ карантина выходного дня от Минздрава. Пока мы видим только статистику, которую озвучивают ежедневно. Но мы ждем прогнозы. То есть, падение, которое было в течение трех недель по заболеваемости, фактически плато, на которое мы вышли. Поэтому сейчас надо получить подтверждение, насколько оно может быть положительным,

– отметил он.

Немчинов добавил, что в случае введения дополнительных ограничений говориться не об остановке междугородной и международной сообщения. В то же время сферы торговли и креативной индустрии могут столкнуться с более жесткими мерами.