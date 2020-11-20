Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия находится на самоизоляции из-за подозрения на COVID-19. Политик сдал 2 теста на коронавирус и они показали разные результаты.

Сейчас Арахамия перешел на дистанционный режим работы. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, сообщает Интерфакс-Украина.

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Мы не можем подтвердить информацию, что он (Арахамия – 24 канал) действительно болен. Он сдал два теста. Первый тест показал положительный результат, второй тест – отрицательный. Он из-за этого пошел на самоизоляцию, сейчас находится дома, работает дистанционно. Ждем результатов еще одного тестирования,

– рассказала Палийчук.

Обратите внимание! По состоянию на 20 ноября в Украине зафиксировали очередной рекорд по количеству зараженных. За сутки 19 ноября коронавирус обнаружили у 14 575 человек.

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