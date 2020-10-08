Похоже, что в переговорном процессе в очередной раз возникла патовая ситуация.

В сентябре произошло усиление и противоречивости тенденций переговорного процесса по Донбассу и политического напряжения вокруг него.

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Противоречия в ТКГ: чего хочет Россия?

С одной стороны, срыв перемирия в зоне конфликта на Донбассе, произошедший 6-7 сентября, спровоцировал новый всплеск переговоров по Донбассу (встреча помощников лидеров стран Нормандского формата в Берлине 11 сентября; 4 заседания Трехсторонней контактной группы, хотя обычно в течение месяца проходят лишь два заседания).

С другой стороны, Россия и подконтрольные ей сепаратисты фактически заблокировали переговорный процесс, ультимативно требуя пересмотра постановления Верховной Рады о местных выборах (отмены одного из пунктов этого постановления, согласно которому выборы на оккупированных территориях Донбасса могут состояться только после возвращения Украине контроля над границей в зоне конфликта).

Противоречия переговорного процесса проявлялись и в подходах к нему. Украинская сторона нацелена на реализацию базовых целей Минских соглашений – устойчивое и всеобъемлющее прекращение огня, обмен пленными и задержанными лицами, прекращение войны на Донбассе. Президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак также настойчиво стремились к проведению очередного саммита лидеров стран Нормандского формата в Берлине.

Принудительная политика российской стороны

А вот российская сторона сконцентрировалась на сугубо тактической игре – принудить украинских переговорщиков к односторонним уступкам (в частности, по вопросу о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах) и под военным давлением спровоцировать прямые переговоры Украины с сепаратистами (переговоры о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы и подписании двустороннего инспекционного протокола с сепаратистами).

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В итоге ни Украина, ни Россия ни пошли на сколь либо значимые уступки в этом противостоянии. Тема коррекции постановления Верховной Рады о местных выборах обсуждалась на уровне парламентского комитета и фракции "Слуга народа", но стало очевидно, что даже попытка такого пересмотра может спровоцировать острый политический конфликт в Верховной Раде. К тому же это стало бы опасным прецедентом (принятие парламентских решений под давлением России) и могло спровоцировать повторение подобных ситуаций. Да и переговорный вопрос об украинском контроле над границей, судя по всему, принципиально важен для президента Зеленского.

30 сентября Верховная Рада ушла на карантин. Поэтому с высокой вероятностью никакого пересмотра постановления Верховной Рады о местных выборах не произойдет, а после 25 октября эта проблема потеряет свою актуальность.

Скандалы и политическое напряжение вокруг Фокина

Еще одна противоречивая тенденция – скандалы и политическое напряжение вокруг одного из членов украинской делегации в ТКГ (Трехсторонней контактной группы) – Витольда Фокина. Первый раз он отметился скандальными заявлениями в конце августа. После резкой критики в свой адрес Витольд Павлович, казалось, стал более сдержанным, пытаясь приспособиться к командной работе украинской делегации в ТКГ. Но хватило его ненадолго.

29 сентября, ровно через месяц после его скандального интервью изданию "Страна", В.Фокина вновь "прорвало", на этот раз на заседании парламентского комитета. Особое возмущение вызвало его заявление о том, что он не видит войны между Россией и Украиной на Донбассе. Это вызвало бурю критики в адрес В.Фокина, гораздо большую, чем в конце августа. Стало ясно, что Витольд Фокин вошел в окончательный диссонанс и с позицией Украины в переговорном процессе по Донбассу, и с украинской позицией в конфликте на Донбассе.

Спектр резких критиков Фокина был очень широким – от министра внутренних дел А.Авакова до партии "Голос". Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти обратился к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовал уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. С осуждением высказывания В.Фокина выступил глава Офиса президента Украины А.Ермак, затем появилось и критическое заявление от имени Офиса Президента Украины. Поэтому вполне закономерно, что уже 30 сентября В.Фокин был уволен указом президента из состава украинской делегации в ТКГ.

Проблема Фокина наконец-то разрешена, но из неудачного эксперимента с его участием в переговорах необходимо сделать правильные выводы.

Скорее всего, через участие В.Фокина в переговорах по Донбассу хотели показать некую гибкость в переговорах в ТКГ и организовать определенный диалог с частью общественности на оккупированных территориях Донбасса. Но В.Фокин слишком рьяно стал показывать свою особую позицию.

Думается, что в будущем в состав украинских переговорщиков в ТКГ следует приглашать людей, которые будут готовы к соблюдению переговорной дисциплины, а не склонны к сомнительному само-пиару. В этой связи правильной представляется инициатива о создании специальной позиции спикера украинской делегации в ТКГ, который будет представлять официальную позицию нашей делегации по итогам переговоров в ТКГ.

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Заседание ТКГ, состоявшееся 30 сентября прошло очень конфликтно и было прервано в связи с тем, что российская сторона грубо нарушила переговорный протокол, проводя несанкционированную запись хода переговоров. Похоже, что в переговорном процессе в очередной раз возникла патовая ситуация.