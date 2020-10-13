Группа DCH Александра Ярославского, завершила подготовительные работы и приступила к организации производства современных украинских трамваев на базе "Экополиса ХТЗ" в Харькове.

Сегодня производственную площадку показали журналистам. Как сообщалось ранее, это совместный проект местных властей Харькова и DCH, а "Экополис ХТЗ" входит в число приоритетных проектов Стратегии развития города, передает Status Quo.

"Я – сторонник конкретных действий, все это видели на примере Евро-2012. Когда был построен отель, обвились аэропорт и стадион. Евро закончилось, а люди и сегодня, спустя годы, пользуются всем. Не святые горшки лепят. Город в лице Геннадия Кернеса и Игоря Терехова обратился ко мне с такой просьбой об идее создания трамваев. Я поддержал. И уже скоро наш новый харьковский трамвай узнают все", – сказал на открытии производственной площадки Александр Ярославский, владелец и президент DCH.

В Харькове организуют трамвайное производство

Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова, так охарактеризовал проект: "Проект по выпуску новых трамваев не осуществился бы без энергии Александра Ярославского и упорства Геннадия Кернеса. А это – развитие харьковской промышленности и забота об окружающей среде, ведь трамвай – самый экологичный вид транспорта. А еще это-мегаразвитие коммунального транспорта и забота о наших горожанах, которые им пользуются".

Работу по организации трамвайного производства начали с создания необходимой технической документации.

"Мы находимся на территории будущего цеха, в котором собственно и будет открыто производство современных трамваев. Здесь должны быть ремонтные работы в большом объеме, это не проблема. Производство будет комплексным – "проектирование – производство – выпуск". Наш трамвай должен быть лучше, чем европейские модели по цене и качеству. Через 1,5 – 2 года планируем начать серийное производство", – рассказал Андрей Коваль, генеральный директор ХТЗ, на территории которого организуют производство.

Как сообщают в DCH, Александр Ярославский планирует инвестировать в производство современных низкопольных трамваев около 5,5 миллионов евро. Инжиниринговое и консультационное сопровождение проекта будут осуществлять зарубежные партнеры из Чехии.

Ярославский планирует инвестировать в производство 5,5 миллионов евро

"Трамвайное производство станет первым резидентом индустриальной части бизнес-парка "Экополис ХТЗ", кроме самого Харьковского тракторного завода. Кроме того, у нас много глобальных технологических компаний, с которыми мы готовимся сотрудничать. Например, сегодня подписали меморандум с Hewкlett Packard Enterprise. Мы полностью открыты в работе для своих партнеров", - сообщил Виталий Баранников, директор управляющей компании "Экополиса ХТЗ".

По оценкам экспертов, подвижной состав трамваев в 14 украинских городах, использующих этот вид транспорта, серьезно изношен. Более 90% вагонов старше 20 лет, более 50% из них нуждаются в срочной замене. В Украине нет своего производства трамвайной техники, потребность страны покрывается за счет вагонов категории second hand.

В Харькове приступили к организации производства современных украинских трамваев на базе "Экополиса ХТЗ"

"Экополис ХТЗ" – это долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, который предполагает глубокий редевелопмент территории легендарного Харьковского тракторного завода (ХТЗ). Он позволит создать принципиально новую инновационную деловую экосистему мирового уровня для развития высокотехнологичного производства, бизнеса и исследований. Плановый объем инвестиций к 2033 году составит более 1 миллиарда долларов. На базе "Экополиса ХТЗ" реализуется национальный проект "Украинская Кремниевая Долина", инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским.