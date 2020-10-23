Дебаты Трампа и Байдена: американцы назвали своего победителя – опрос
Дональд Трамп и Джозеф Байден 22 октября провели финальные дебаты перед выборами президента США. По мнению 53% американцев, более убедительным на дебатах был кандидат от демократов Джо Байден.
Опрос американцев в отношении того, кто, по их мнению, был лучшим на дебатах, провел телеканал CNN.
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Кто победил на Дебатах:
- Джозеф Байден – 53%,
- Дональд Трамп – 39%.
Следует отметить, что несмотря на очередное поражение, Дональд Трамп выступил во втором раунде дебатов значительно лучше, чем в первом, когда его поддержали всего 28% опрошенных.
Справедливой ли была критика со стороны Байдена:
- 73% – да,
- 26% – нет.
Справедливой ли была критика со стороны Трампа:
- 50% – да,
- 49% – нет.
Кто может стать президентом США
Сейчас наиболее вероятным вариантом выглядит победа кандидата от демократов Джозефа Байдена. Более того, после побед в обоих раундах дебатов.
Опрос в начале октября показал, что Байдена поддерживают 57% американцев, а Дональда Трампа – лишь 41%.
Этот отрыв после будущих опросов может вырасти еще больше. Так было после первого тура дебатов, когда отрыв вырос с 2% до около 13%. Выборы в США состоятся уже 3 ноября.