Дональд Трамп и Джозеф Байден 22 октября провели финальные дебаты перед выборами президента США. По мнению 53% американцев, более убедительным на дебатах был кандидат от демократов Джо Байден.

Опрос американцев в отношении того, кто, по их мнению, был лучшим на дебатах, провел телеканал CNN.

Интересно знать В США состоялся второй раунд дебатов Трампа и Байдена: видео и главные темы

Кто победил на Дебатах:

Джозеф Байден – 53%,

Дональд Трамп – 39%.

Следует отметить, что несмотря на очередное поражение, Дональд Трамп выступил во втором раунде дебатов значительно лучше, чем в первом, когда его поддержали всего 28% опрошенных.

Справедливой ли была критика со стороны Байдена:

73% – да,

26% – нет.

Справедливой ли была критика со стороны Трампа:

50% – да,

49% – нет.

Кто может стать президентом США

Сейчас наиболее вероятным вариантом выглядит победа кандидата от демократов Джозефа Байдена. Более того, после побед в обоих раундах дебатов.

Опрос в начале октября показал, что Байдена поддерживают 57% американцев, а Дональда Трампа – лишь 41%.

Этот отрыв после будущих опросов может вырасти еще больше. Так было после первого тура дебатов, когда отрыв вырос с 2% до около 13%. Выборы в США состоятся уже 3 ноября.