Второй раунд президентских дебатов стартовал в городе Нэшвилл штата Теннесси 22 октября. Кандидаты борются за кресло президента США, у них есть шесть основных вопросов для обсуждения.

Самые яркие моменты из вторых предвыборных дебатов действующего президента США республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена собрал 24 канал.

Важно В США изменили правила дебатов, чтобы Трамп не перебивал Байдена

Основные темы для обсуждения

Борьба с COVID-19. Американские семьи. Расовая проблема в США. Изменения климата. Национальная безопасность. Лидерство.

Главные тезисы из речей кандидатов

О коронавирусе

Ведущая: Как США будет дальше бороться с пандемией.

Трамп: Вакцина готова, ее производство – дело нескольких недель. У нас сильная экономика, медицина, у нас есть все ресурсы, чтобы победить пандемию.

Байден: Тысячи смертей и 70 000 новых случаев каждый день – это не ситуация, которую можно назвать благоприятной. Трамп так и не озвучил четкого плана, как с этим всем бороться.

Ведущая: Господин Трамп, вы ранее говорили о 2021, а теперь о нескольких неделях. Это точно так?

Трамп: Да, у наших производителей дела идут хорошо, а еще же мы сотрудничаем и с европейцами.

Байден: Если бы Трамп закрыл страну вовремя, не было бы столько смертей, и сейчас не пришлось бы говорить о срочных мерах спасения страны.

О России

Ведущая: Что вы думаете о влиянии России на выборы в США

Байден: Все разговоры со стороны Трампа о России – только для того, чтобы попробовать мне не дать выиграть выборы. Мое отношение к России всем известно – ибо каким может быть отношение к стране, которая убивала американских солдат в Афганистане.

Трамп: Никто не боролся с Россией больше, чем я. А вот семья Байдена получила 3,5 миллиона долларов от россиян. И он, Джо Байден, будет это объяснять.

Байден: Россия и Китай платили Трампу и его бизнесу очень много. Вот поэтому он и не показывает свою налоговую декларацию. Что ты скрываешь?

Трамп: Я заплатил миллионы и миллионы долларов налогов. А тебе Россия дала 3,5 миллиона долларов.

Об Украине

Ведущая к Байдену: Прокомментируйте скандал с вашим сыном и Украиной.

Байден: Это Трамп подговорил украинское правительство говорить обо мне плохо, говорить о вещах, которые я не делал. Никаких денег ни я, ни мой сын из Украины не получали.

О Китае

Ведущая: Как заставить Китай заплатить за коронавирус

Байден: США – это 25% мировой экономики. Мы должны скооперироваться с партнерами и заставить Китай заплатить экономически.

Трамп: Байден получал деньги и от Китая, миллионы долларов.

О Северной Корее

Трамп: Мы сможем с ней договориться.

Байден: Мы сможем ее контролировать.

О медицине

Трамп: Систему Obama Care надо заменить более эффективной системой здравоохранения.

Байден: Каждый человек должен иметь право на медицинскую помощь. Поэтому мы продолжим развивать страховую медицину.

Заметим, что в эти дебаты прошли несколько спокойнее, чем предыдущие. Особенно в первой части – кандидаты общались согласно запланированным регламентом.



Во второй половине дебатов разговор несколько хаотизировался, часто звучали фразы "это не правда", "неужели" и другие. Байден и Трамп перебивали друг друга, но к значительным конфликтам дело не дошло.

Второй раунд дебатов между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом: смотрите видео

Как прошел первый раунд дебатов Трампа и Байдена

Первый публичный спор между Трампом и Байденом состоялся 29 сентября (по американскому времени). Тогда кандидаты в президенты отказались от помощи своих помощников и вступили в полемику сам на сам.

Поговорить кандидатам действительно было о чем. В течение всего времени Трамп и Байден неоднократно ссорились, поливали друг друга грязью и перебивали.

В итоге журналисты и эксперты-политологи в США охарактеризовали дебаты очень эмоциональными, и совсем не конструктивными.

Специалисты же слов не подбирали и назвали дебаты "позором для Америки".

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Отметим, что после первого тура дебатов рейтинг действующего главы США несколько упал. А вот Джо Байден наоборот получил большую поддержку. Кроме того, уже более 37 миллионов американцев отдали свой голос за нового президента США. Таким образом, досрочно проголосовали уже 15% избирателей страны.