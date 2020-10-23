В США стартовал второй раунд дебатов Трампа и Байдена: видео и главные темы
Второй раунд президентских дебатов стартовал в городе Нэшвилл штата Теннесси 22 октября. Кандидаты борются за кресло президента США, у них есть шесть основных вопросов для обсуждения.
Самые яркие моменты из вторых предвыборных дебатов действующего президента США республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена собрал 24 канал.
Важно В США изменили правила дебатов, чтобы Трамп не перебивал Байдена
Основные темы для обсуждения
- Борьба с COVID-19.
- Американские семьи.
- Расовая проблема в США.
- Изменения климата.
- Национальная безопасность.
- Лидерство.
Главные тезисы из речей кандидатов
О коронавирусе
Ведущая: Как США будет дальше бороться с пандемией.
Трамп: Вакцина готова, ее производство – дело нескольких недель. У нас сильная экономика, медицина, у нас есть все ресурсы, чтобы победить пандемию.
Байден: Тысячи смертей и 70 000 новых случаев каждый день – это не ситуация, которую можно назвать благоприятной. Трамп так и не озвучил четкого плана, как с этим всем бороться.
Ведущая: Господин Трамп, вы ранее говорили о 2021, а теперь о нескольких неделях. Это точно так?
Трамп: Да, у наших производителей дела идут хорошо, а еще же мы сотрудничаем и с европейцами.
Байден: Если бы Трамп закрыл страну вовремя, не было бы столько смертей, и сейчас не пришлось бы говорить о срочных мерах спасения страны.
О России
Ведущая: Что вы думаете о влиянии России на выборы в США
Байден: Все разговоры со стороны Трампа о России – только для того, чтобы попробовать мне не дать выиграть выборы. Мое отношение к России всем известно – ибо каким может быть отношение к стране, которая убивала американских солдат в Афганистане.
Трамп: Никто не боролся с Россией больше, чем я. А вот семья Байдена получила 3,5 миллиона долларов от россиян. И он, Джо Байден, будет это объяснять.
Байден: Россия и Китай платили Трампу и его бизнесу очень много. Вот поэтому он и не показывает свою налоговую декларацию. Что ты скрываешь?
Трамп: Я заплатил миллионы и миллионы долларов налогов. А тебе Россия дала 3,5 миллиона долларов.
Об Украине
Ведущая к Байдену: Прокомментируйте скандал с вашим сыном и Украиной.
Байден: Это Трамп подговорил украинское правительство говорить обо мне плохо, говорить о вещах, которые я не делал. Никаких денег ни я, ни мой сын из Украины не получали.
О Китае
Ведущая: Как заставить Китай заплатить за коронавирус
Байден: США – это 25% мировой экономики. Мы должны скооперироваться с партнерами и заставить Китай заплатить экономически.
Трамп: Байден получал деньги и от Китая, миллионы долларов.
О Северной Корее
Трамп: Мы сможем с ней договориться.
Байден: Мы сможем ее контролировать.
О медицине
Трамп: Систему Obama Care надо заменить более эффективной системой здравоохранения.
Байден: Каждый человек должен иметь право на медицинскую помощь. Поэтому мы продолжим развивать страховую медицину.
Второй раунд дебатов между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом: смотрите видео
Как прошел первый раунд дебатов Трампа и Байдена
- Первый публичный спор между Трампом и Байденом состоялся 29 сентября (по американскому времени). Тогда кандидаты в президенты отказались от помощи своих помощников и вступили в полемику сам на сам.
- Поговорить кандидатам действительно было о чем. В течение всего времени Трамп и Байден неоднократно ссорились, поливали друг друга грязью и перебивали.
- В итоге журналисты и эксперты-политологи в США охарактеризовали дебаты очень эмоциональными, и совсем не конструктивными.
- Специалисты же слов не подбирали и назвали дебаты "позором для Америки".
Интересно "Как приматы в зоопарке": что пишут иноСМИ о дебатах Трампа и Байдена