За 9 месяцев 2020 года (с января по сентябрь) госбюджет Украины сведен с дефицитом 81,725 миллиарда гривен, в том числе дефицит общего фонда составил 93,59 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

Также на тему: Шмигаль заявил, что в сентябре госбюджет выполнили на 115%

Отметим, что бюджет за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 41 миллиард гривен, в том числе по общему фонду дефицит составлял 51 миллиард гривен. В прошлом году в это время профицит госбюджета составил 2,385 миллиарда гривен.

Увеличение дефицита госбюджета

В ведомстве отметили, что за 9 месяцев года заимствования составили 412,7 миллиарда гривен при запланированных 646,93 миллиарда гривен, в том числе внешние – 186,17 миллиарда гривен при плане в 274 миллиарда гривен.

В то же время погашения за этот период составили 330,6 миллиарда гривен при запланированных 355, в том числе внешние – 134,7 миллиарда гривен при плане в 138,7.

По информации Госказначейства, приватизация принесла 1,9 миллиарда гривен. В целом доходы госбюджета за указанный период составили 765,1 миллиарда гривен, в том числе по общему фонду – 655,4 при плане в 665,4 миллиарда гривен.

При этом, затраты составляют 843,253 миллиарда гривен, по общему фонду – 750,65 при запланированных 843,65 миллиарда гривен.