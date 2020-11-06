Дефицит Пенсионного фонда превысил 17 миллиардов гривен: какие последствия это может иметь
За период с января по октябрь 2020 года расходы Пенсионного фонда превысили доходы. Из-за этого образовался дефицит, который сейчас пересек отметку в 17 миллиардов гривен.
Октябрь стал первым месяцем года, где доходы и расходы равны. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
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Дефицит Пенсионного фонда увеличился: что об этом известно
За 10 месяцев 2020 года общие доходы Пенсионного фонда составляют 378 миллиардов гривен. За соответствующий период 2019 года – 354 миллиарда, то есть в этом году фонд заработал на 6,8% больше.
В то же время расходы с начала года составили более 395 миллиардов. Поэтому, получается, что по состоянию на октябрь дефицит составляет более 17 миллиардов гривен.
Какими могут быть последствия
Издание "Слово и дело" со ссылкой на Минсоцполитики говорит о таких последствиях:
- временные кассовые разрывы;
- риски несвоевременной выплаты пенсий;
- несбалансированность бюджета Пенсионного фонда;
- непогашение займа, предоставленного с единого казначейского счета.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что уже через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии. По словам Шмыгаля, причина заключается в том, что количество трудоспособного населения уменьшается.
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