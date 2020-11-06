За период с января по октябрь 2020 года расходы Пенсионного фонда превысили доходы. Из-за этого образовался дефицит, который сейчас пересек отметку в 17 миллиардов гривен.

Октябрь стал первым месяцем года, где доходы и расходы равны. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

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Дефицит Пенсионного фонда увеличился: что об этом известно

За 10 месяцев 2020 года общие доходы Пенсионного фонда составляют 378 миллиардов гривен. За соответствующий период 2019 года – 354 миллиарда, то есть в этом году фонд заработал на 6,8% больше.

В то же время расходы с начала года составили более 395 миллиардов. Поэтому, получается, что по состоянию на октябрь дефицит составляет более 17 миллиардов гривен.

Обратите внимание! Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных поступлений и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 226,7 миллиарда, то есть 60%. В 2019 эта доля составляла 55,5%. Расходы за октябрь в этом году составили 39,9 миллиарда и равнялись доходам Фонда.

Какими могут быть последствия

Издание "Слово и дело" со ссылкой на Минсоцполитики говорит о таких последствиях:

временные кассовые разрывы;

риски несвоевременной выплаты пенсий;

несбалансированность бюджета Пенсионного фонда;

непогашение займа, предоставленного с единого казначейского счета.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что уже через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии. По словам Шмыгаля, причина заключается в том, что количество трудоспособного населения уменьшается.

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