У жителей оккупированного Крыма начали отбирать частные скважины. С их помощью оккупационные власти хотят решить проблему водоснабжения поселка Голубая Затока, который входит в городской округ Ялты.

В конце сентября 2020 года суд, который подконтролен России, передал городу 5 скважин. Они ранее находились в частной собственности. Об этом сообщили на сайте Крым.Реалии.

К теме Дефицит воды: почему вблизи Севастополя могут высохнуть реки

По словам так называемого депутата местного совета Юрия Ломенко, специалисты КП "Водоканал" провели большое количество анализов по качеству воды. По результатам установлено, что после обязательного обеззараживания ее можно использовать.

В дальнейшем скважины передадут из коммунальной собственности в республиканскую,

– отметил Юрий Ломенко.

После того, как скважины обследуют, в поселке планируют провести водопровод.

Задачи оккупационной власти по водоснабжению:

обследовать резервуары чистой воды;

обустроить скважины;

проложить водопровод к абонентам.

Уже 6 лет аннексированный Крым без днепровской воды. До захвата россиянами Крыма полуостров на 85% водой обеспечивала Украина. Читайте в нашем материале: Проблемы с водой в Крыму: может ли Россия захватить Херсонщину и Николаевщину