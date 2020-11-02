Действовали несколько преступников с винтовками, – полиция Вены отреагировала на ужасный теракт
Полиция Вены опубликовала первое официальное заявление после стрельбы в столице Австрии. Она не подтверждает, но и не исключает того, что один из террористов носил на себе "пояс смертника" и подорвал себя.
Также правоохранители заявили, что им известно о 6 местах преступлений. Об этом сообщили на телеграмм-канале Mash.
К теме Стрельба в Вене – это теракт, – МВД Австрии
Что подтвердили правоохранители
- Первые выстрелы прозвучали примерно в 21:00 по киевскому времени.
- Действовали несколько преступников с винтовками.
- Одного из преступников ликвидировала полиция.
Информацию о захвате заложников пока не подтвердили.
Коротко о стрельбе в Австрии
- Стрельба в столице Австрии произошла 2 ноября 2020 года.
- Австрийские СМИ сообщили о 7 погибших и не менее 4 раненых. В то же время полиция официально сообщает об 1 погибшем и 1 ликвидированном террористе.
- Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент выстрела в прохожего.
Полиция заходит в метро: смотрите видео
Поделиться новостью