Полиция Вены опубликовала первое официальное заявление после стрельбы в столице Австрии. Она не подтверждает, но и не исключает того, что один из террористов носил на себе "пояс смертника" и подорвал себя.

Также правоохранители заявили, что им известно о 6 местах преступлений. Об этом сообщили на телеграмм-канале Mash.

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Что подтвердили правоохранители

Первые выстрелы прозвучали примерно в 21:00 по киевскому времени.

Действовали несколько преступников с винтовками.

Одного из преступников ликвидировала полиция.

Информацию о захвате заложников пока не подтвердили.

Коротко о стрельбе в Австрии

Стрельба в столице Австрии произошла 2 ноября 2020 года.

Австрийские СМИ сообщили о 7 погибших и не менее 4 раненых. В то же время полиция официально сообщает об 1 погибшем и 1 ликвидированном террористе.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент выстрела в прохожего.

Полиция заходит в метро: смотрите видео