Среди 47 народных депутатов, которые обратились в Конституционный суд об отмене е-деклараций, были Илья Кива и Тарас Козак. В НАПК проводили полную проверку деклараций именно этих 2 нардепов.

Речь шла и о других нардепах, которые являются фигурантами журналистских расследований. Такую информацию опубликовали в пресс-службе НАПК.

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"В отношении Ильи Кивы и Тараса Козака ранее была начата полная проверка деклараций", – заявили в НАПК.

Некоторые из них (из авторов представления – 24 канал) являются фигурантами журналистских расследований,

– добавили в ведомстве.

Кто был среди авторов представления? Стоит отметить, что всего авторами были 47 народных депутатов. Прежде всего 44 человека – это полный состав фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". К ним присоединились: Тарас Батенко;

Виктор Бондарь из "За майбутнє";

внефракционный Руслан Требушкин. Стоит отметить, что всего авторами были 47 народных депутатов. Прежде всего 44 человека – это полный состав фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". К ним присоединились:

Справка. Подробнее о скандале вокруг КСУ – читайте здесь.