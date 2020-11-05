Общество "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра е-деклараций, обратилось в скандальный Окружной админсуд Киева с требованием прекратить хранение деклараций. Компания ссылается на решение Конституционного суда, который запретил НАПК хранить декларации.

Владелец серверов считает, что сейчас законодательство не позволяет НАПК хранить декларации. Потому что это якобы является превышением властных полномочий. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Именно поэтому "Алтаюр" требует признать действия НАПК противоправными и обязать Агентство не хранить декларации.

Национальное агентство по предупреждению коррупции иск компании еще не комментировало. В то же время председатель НАПК Александр Новиков рассказал, что жена владельца "Алтаюра" Андрея Мартыненко работает в Конституционном суде.

Жена владельца "Алтаюра" и КСУ

По словам главы НАПК, об этом в агентстве узнали уже после решения Конституционного суда.

После решения Конституционного суда о чем мы узнали – жена владельца ООО "Алтаюр" работает в КСУ. Каким-то консультантом,

– сказал Новиков.

По его словам, последнее решение КСУ о закрытии публичного доступа к декларациям чиновников может быть связано и с этим.

Новиков пояснил, что сейчас на серверы компании Высший антикоррупционный суд наложил арест, кроме того Апелляционная палата признала это решение законным. Этими решениями серверы фактически защищены от любого воздействия.

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Это значит, что никто не может распоряжаться и ничего делать с этими серверами. В случае, если решение ВАКС будет отменено, действительно может быть угроза для реестра деклараций,

– подчеркнул глава НАПК.

НАПК подаст в суд на "Алтаюр"

С 2017 года НАПК арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. На начало 2020 года Агентство заподозрило завышение цены аренды. После этого договор с "Алтаюром" не был продлен, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование, а серверы впоследствии арестовали.

В то же время в "Алтаюре" завышение цены отрицают и заявляют, что после отказа продлить договор им незаконно не вернули оборудование, которое на тот момент еще не было арестовано.

Обратите внимание! 27 октября КСУ на закрытом заседании принял решение об отмене уголовной ответственности за ложную информацию в электронных декларациях чиновников. Подробнее об этом – читайте здесь.