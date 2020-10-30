Декларации нельзя проверить: в НАПК рассказали о последствиях решения КСУ
Несмотря на то, что доступ к электронным декларациям восстановили, негативные последствия для антикоррупционной системы остались. В частности, декларации фактически нельзя проверить.
О каких последствиях говорят в НАПК
Решение Конституционного Суда заблокировало механизмы подотчетности власти. Об этом сообщили в пресс-служба НАПК.
К теме Реестр э-деклараций на сайте НАПК вновь стал доступным
- Электронные декларации фактически не могут быть проверены.
- Тысячи людей освободили от ответственности за коррупционные правонарушения.
- НАПК запретили рассматривать заявления о коррупции.
- Запретили привлекать к ответственности за коррупцию судей, прокуроров, нардепов и тому подобное.
- НАПК не сможет проверять отчеты политических партий, а значит финансировать их.
К слову, о других заблокированных механизмах НАПК сообщит позже.
Скандал вокруг Конституционного суда: коротко
- 27 октября КСУ признал неконституционным наказание за ложь в декларациях.
- Впоследствии НАПК было вынуждено закрыть доступ к реестру электронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО по этому поводу.
- Впоследствии глава государства подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ, а доступ к декларациям восстановили.