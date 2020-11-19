Главный врач "Феофании" Игорь Семенив заработал в клинике 636 279 гривен. Еще 4,7 миллиона гривен он получил от предпринимательской деятельности. В его семье много автомобилей, несколько земельных участков, снегоход, водные мотоциклы и ценные вещи.

Игорь Семенив является главным врачом "Феофании", где от коронавируса лечатся президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак. В своей декларации он указал ряд земельных участков, также вспомнил о бизнесе и счете в банке. Читайте также "Заоблачное лечение" Зеленского в "Феофании": в Офисе Президента назвали реальные цифры Декларация Семенива за 2018 Недвижимость и бизнес Главный врач "Феофании" является собственником земельного участка в Ивано-Франковской области площадями 522 и 540 квадратных метров и еще 2 гектаров.

На него оформлен дачный дом на Прикарпатье площадью 20,3 квадратных метра и нежилое помещение площадью 589 квадратов.

В столице у него квартира площадью 155,80 квадратов.

Также в Семенива есть кафе-магазин на Прикарпатье и СТО. Ценные вещи Он задекларировал ценные часы Rolex, которые приобрел за 141 316 гривен и ювелирные украшения на 221 040 гривен.

На жену оформлены такие машины: Porsche, Range Rover Vogue, снегоход Lynx Grand Tourer 1200 SE. У самого Семенива есть водные мотоциклы Yamaha и BRP. Зарплата и другие доходы В "Феофании" главный врач заработал 636 279 гривен.

Еще 4,7 миллиона гривен он получил от предпринимательской деятельности.

На банковских счетах медика только 2 413 долларов, 200 тысяч гривен и 100 тысяч долларов наличными. К слову, "Апостроф" пишет, что 2020 год был особенно успешен для фармацевтических компаний, в которых Семенив является бенефициаром. Его компании выиграли 186 тендеров на общую сумму 7,8 миллиона гривен. Обратите внимание! Главным врачом "Феофании" Игорь Семенив, который работает с 2008 года.