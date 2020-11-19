Земли, дорогие авто и снегоход: собственность семьи главного врача "Феофании"
Главный врач "Феофании" Игорь Семенив заработал в клинике 636 279 гривен. Еще 4,7 миллиона гривен он получил от предпринимательской деятельности. В его семье много автомобилей, несколько земельных участков, снегоход, водные мотоциклы и ценные вещи.
Игорь Семенив является главным врачом "Феофании", где от коронавируса лечатся президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак. В своей декларации он указал ряд земельных участков, также вспомнил о бизнесе и счете в банке.
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Декларация Семенива за 2018
Недвижимость и бизнес
- Главный врач "Феофании" является собственником земельного участка в Ивано-Франковской области площадями 522 и 540 квадратных метров и еще 2 гектаров.
- На него оформлен дачный дом на Прикарпатье площадью 20,3 квадратных метра и нежилое помещение площадью 589 квадратов.
- В столице у него квартира площадью 155,80 квадратов.
- Также в Семенива есть кафе-магазин на Прикарпатье и СТО.
Ценные вещи
- Он задекларировал ценные часы Rolex, которые приобрел за 141 316 гривен и ювелирные украшения на 221 040 гривен.
- На жену оформлены такие машины: Porsche, Range Rover Vogue, снегоход Lynx Grand Tourer 1200 SE. У самого Семенива есть водные мотоциклы Yamaha и BRP.
Зарплата и другие доходы
- В "Феофании" главный врач заработал 636 279 гривен.
- Еще 4,7 миллиона гривен он получил от предпринимательской деятельности.
- На банковских счетах медика только 2 413 долларов, 200 тысяч гривен и 100 тысяч долларов наличными.
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