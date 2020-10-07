Заработал миллион на жомовой яме: в НАПК заинтересовались декларацией Ильи Кивы
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что начало проверку электронной декларации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Основанием для этого стали обращения граждан, а также материалы в СМИ.
Кроме Кивы, проверят декларации еще 6 должностных лиц. Об этом сообщили в НАЗК.
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Что стало основанием для проверки
Заметим, что в конце июля 2020 года журналисты сообщили, что народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с обладательницей которой его связывает только секс.
Мы благодарим граждан и журналистов за желание быть частью преодоления коррупции в Украине. Надеемся, что наша работа по их запросам будет побуждать все больше украинцев не быть равнодушными к возможным случаям недекларирования имущества и сообщать о них государственным органам,
– заявил глава НАЗК Александр Новиков.
Кого еще проверит НАЗК
Также в Нацагентстве по предотвращению коррупции анонсировали проверку еще 6 должностных лиц. Среди них:
- Александр Гринчак – начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины;
- Трифон Антов – депутат Одесского областного совета;
- Александр Шевченко – депутат Полтавского районного совета;
- Максим Киссе – депутат Беляевского городского совета;
- Александр Верес – председатель Тарасовского сельского совета Полтавской области;
- Дмитрий Баглаев – начальник отдела градостроительства, архитектуры и пространственного развития Славутичского городского совета.
Что известно об Илье Киве?
Он является народным депутатом от пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь". До этого он даже был военным и участвовал в русско-украинской войне. Тогда Кива заявлял о своей ненависти к русским и всему русскому. Впоследствии его обвиняли в украинофобии. В частности из-за его предложения переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в проспект Джорджа Флойда и канонизировать его. Илья Кива неоднократно попадал в различные скандалы. Были разные драки, ощупывание собственных интимных мест просто в Верховной Раде, общении с Владимиром Жириновским и тому подобное.
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