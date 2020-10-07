Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что начало проверку электронной декларации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Основанием для этого стали обращения граждан, а также материалы в СМИ.

Кроме Кивы, проверят декларации еще 6 должностных лиц. Об этом сообщили в НАЗК.

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Что стало основанием для проверки

Заметим, что в конце июля 2020 года журналисты сообщили, что народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с обладательницей которой его связывает только секс.

Мы благодарим граждан и журналистов за желание быть частью преодоления коррупции в Украине. Надеемся, что наша работа по их запросам будет побуждать все больше украинцев не быть равнодушными к возможным случаям недекларирования имущества и сообщать о них государственным органам,

– заявил глава НАЗК Александр Новиков.

Кого еще проверит НАЗК

Также в Нацагентстве по предотвращению коррупции анонсировали проверку еще 6 должностных лиц. Среди них:

Александр Гринчак – начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины;

Трифон Антов – депутат Одесского областного совета;

Александр Шевченко – депутат Полтавского районного совета;

Максим Киссе – депутат Беляевского городского совета;

Александр Верес – председатель Тарасовского сельского совета Полтавской области;

Дмитрий Баглаев – начальник отдела градостроительства, архитектуры и пространственного развития Славутичского городского совета.

Что известно об Илье Киве? Он является народным депутатом от пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь". До этого он даже был военным и участвовал в русско-украинской войне. Тогда Кива заявлял о своей ненависти к русским и всему русскому. Впоследствии его обвиняли в украинофобии. В частности из-за его предложения переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в проспект Джорджа Флойда и канонизировать его. Илья Кива неоднократно попадал в различные скандалы. Были разные драки, ощупывание собственных интимных мест просто в Верховной Раде, общении с Владимиром Жириновским и тому подобное.

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