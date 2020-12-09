Следователи ГБР по поручению Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование одного из дел Майдана. Касается оно 4 бывших следователей одного из горотделов Управления МВД в Черкасской области, заместителя начальника этого отделения и заместителя межрайонного прокурора Черкасщины. Они преследовали участников протестов в Черкассах в январе 2014 года.

Детали досудебного расследования обнародовал Офис генпрокурора. Здесь добавили, что сейчас с этими материалами знакомятся подозреваемые. После этого обвинительный акт будет направлен в суд. Актуально Точка будет не скоро, – Венедиктова о делах Майдана В чем подозревают вышеупомянутых лиц Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Заведомо незаконные задержания и содержания под стражей.

Незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов.

Служебный подлог.

Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. Что выяснило следствие Бывшие правоохранители совершили противоправные действия в отношении 7 человек.

Последних в январе 2014 года безосновательно задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Сделали это злоумышленники путем фальсификации материалов уголовных производств, а также ограничением их личной свободы.

В частности, внесли в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. А суды их удовлетворили при отсутствии достаточных и надлежащих доказательств. Первая кровь на Майдане: как начиналась Революция Достоинства и что изменилось с того времени – читайте в материале.