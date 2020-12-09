Дела Майдана: завершили расследование о событиях в Черкассах
Следователи ГБР по поручению Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование одного из дел Майдана. Касается оно 4 бывших следователей одного из горотделов Управления МВД в Черкасской области, заместителя начальника этого отделения и заместителя межрайонного прокурора Черкасщины. Они преследовали участников протестов в Черкассах в январе 2014 года.
Детали досудебного расследования обнародовал Офис генпрокурора. Здесь добавили, что сейчас с этими материалами знакомятся подозреваемые. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.
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В чем подозревают вышеупомянутых лиц
- Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
- Заведомо незаконные задержания и содержания под стражей.
- Незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов.
- Служебный подлог.
- Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.
Что выяснило следствие
- Бывшие правоохранители совершили противоправные действия в отношении 7 человек.
- Последних в январе 2014 года безосновательно задержали и привлекли к уголовной ответственности.
- Сделали это злоумышленники путем фальсификации материалов уголовных производств, а также ограничением их личной свободы.
- В частности, внесли в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. А суды их удовлетворили при отсутствии достаточных и надлежащих доказательств.
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