Согласно информации политолога Владимира Фесенко, во время попыток Зеленского в делах против Медведчука и его телеканалов, из Москвы передали "привет". В РФ отмечали, что любые действия против политика или его телеканалов очень плохо повлияют на ход переговоров по Донбассу.

В общем введение мер против Медведчука могли негативно повлиять на переговоры между Украиной и Россией. Об этом Фесенко рассказал в программе "Что это было" на 24 канале.

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По словам политолога, у Зеленского решили не рисковать соответствующими переговорами. Такое решение и стало причиной того, что Медведчука еще оставили, отметил Фесенко.

Справка. В январе 2020 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеочередную проверку телеканалам ZIK и "112 Украина" за разжигание вражды. Оба телеканала принадлежат соратнику Виктора Медведчука.

Люди Медведчука в судебной системе

Также он добавил, что Медведчук является профессиональным юристом, который умеет себя защищать. По словам эксперта, именно скандал с книгой "Дело Василия Стуса" продемонстрировал то, что у него есть люди в судебной системе.

Мы видим перед собой не только политика, но и человека, который откровенно пропагандирует российские взгляды. Это безусловно вызывает возмущение у людей и создает очень плохие прецеденты,

– отметил Владимир Фесенко.

По словам политолога, в правовом поле против Медведчука мало что можно сделать, если до сих пор нет результата.

Справка. 19 октября 2020 года суд запретил распространение книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В суде признали, что в книге есть фразы, которые "нарушают его честь и достоинство".