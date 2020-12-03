В уголовном производстве относительно так называемых пленок Деркача продолжаются экспертизы. В то же время расследованное Нацполицией дело, в котором Джо Байден фигурировал в контексте якобы влияния на бывшего генпрокурора Шокина, закрыто.

Дело, открытое по пленкам Деркача, смогут закрыть только тогда, когда либо закончатся сроки, либо следователи решат, что в нем нет состава преступления. Об этом в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Вспомним, когда мы с такой революционной ненавистью в начале лета слышали о пленках Байдена – Порошенко. Считаю, что Офисом генпрокурора действительно можно гордиться, потому что он не втянул Украину в этот сложный треугольник различных взаимоотношений. Мы не сыграли в угоду даже не президенту Трампу, а тем, кто хотел подыграть президенту Трампу через третье колено,

– сказала она.

Отвечая на вопрос о том, до сих пор ли идет расследование в этом уголовном производстве, Венедиктова сказала, что да. В то же время другое дело, которое расследовала Нацполиция (вероятно, речь идет о деле, открытом по иску Шокина – 24 канал), уже закрыто.

"Конечно, следственные действия продолжаются, и дело будет закрыто только тогда, когда либо закончатся сроки, либо когда следователи решат, что нет состава преступления", – сказала Венедиктова о деле по пленками Деркача.

Она также добавила, что экспертизы по этому делу еще продолжаются.

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