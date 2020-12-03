В деле по пленкам Деркача продолжаются экспертизы, – Венедиктова
В уголовном производстве относительно так называемых пленок Деркача продолжаются экспертизы. В то же время расследованное Нацполицией дело, в котором Джо Байден фигурировал в контексте якобы влияния на бывшего генпрокурора Шокина, закрыто.
Дело, открытое по пленкам Деркача, смогут закрыть только тогда, когда либо закончатся сроки, либо следователи решат, что в нем нет состава преступления. Об этом в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Мнение "Пленки Деркача" негативно повлияют на отношения Украины и США с приходом Байдена, – политолог
Вспомним, когда мы с такой революционной ненавистью в начале лета слышали о пленках Байдена – Порошенко. Считаю, что Офисом генпрокурора действительно можно гордиться, потому что он не втянул Украину в этот сложный треугольник различных взаимоотношений. Мы не сыграли в угоду даже не президенту Трампу, а тем, кто хотел подыграть президенту Трампу через третье колено,
– сказала она.
Отвечая на вопрос о том, до сих пор ли идет расследование в этом уголовном производстве, Венедиктова сказала, что да. В то же время другое дело, которое расследовала Нацполиция (вероятно, речь идет о деле, открытом по иску Шокина – 24 канал), уже закрыто.
"Конечно, следственные действия продолжаются, и дело будет закрыто только тогда, когда либо закончатся сроки, либо когда следователи решат, что нет состава преступления", – сказала Венедиктова о деле по пленками Деркача.
Она также добавила, что экспертизы по этому делу еще продолжаются.
Пленки Деркача: коротко о главном
- В мае Деркач обнародовал аудиозаписи, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко во время его президентства.
- Первая часть записей касается выделения США 1 миллиарда гривен в обмен на увольнение экс-генпрокурора Виктора Шокина, при котором ГПУ расследовала дело Burisma – компании, где работал сын Байдена.
- 10 сентября США ввели санкции против украинского депутата Андрея Деркача "за попытку повлиять на избирательный процесс США".
- В то же время в Украине по пленкам Деркача открыли уголовное производство, следователи проверяют правдивость записей.
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