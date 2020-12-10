Дело на 6 миллионов гривен: в Криворожский горсовет пришли с обысками
В городской совет в Кривом Роге правоохранители пришли с обысками. Дело в том, что должностных лиц учреждения подозревают в хищении денег из бюджета.
Правоохранители разоблачили группу людей, которых подозревают в присвоении 6 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
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Кто входил в группу
- Начальник одного из управлений исполкома Криворожского городского совета,
- подчиненная чиновника – начальница отдела исполкома горсовета,
- 2 соучредителя ООО и 2 их работника.
В чем заключалась "схема"
Следствие утверждает, что чиновники в течение 2019 – 2020 годов разворовывали бюджетные деньги. Суммы выделяли на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения и образования в Кривом Роге.
Чиновники вносили в акты выполненных работ ложные сведения о завышенной стоимости использованных строительных материалов, а остаток забирали себе. Деньги легализовали через закупку дорогих автомобилей.
Поэтому правоохранители провели почти 50 обысков в кабинетах чиновников, офисах подрядчиков и тому подобное.
Что грозит возможным злоумышленникам
- Чиновников подозревают в присвоении бюджетных средств по предварительному сговору и легализации доходов. Поэтому чиновникам грозит до 12 лет заключения.
- Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых в виде содержания под стражей.
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