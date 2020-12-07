Высший антикоррупционный суд 7 декабря отменил постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Мужчину подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Судья удовлетворила иск адвоката Арбузова и отменила постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу, сообщает пресс-служба ВАКС.

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Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, но полный текст обнародуют 11 декабря.

В суде отметили, что решение не подлежит обжалованию.

Что известно о деле Арбузова

Арбузов фигурирует в уголовном производстве. Экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением в составе преступной организации. Это привело к растрате денег госбюджета на сумму 220 миллионов гривен.

Кстати, дело открыли еще в 2014 году.

В 2017 году суд разрешил заочно расследовать дело Арбузова.

Однако мужчина после Майдана выехал в Россию и находится в розыске.

Поэтому Генпрокуратура решила приостановить расследование.