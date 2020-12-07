Дело Арбузова: ВАКС отменил постановление о приостановлении расследования
Высший антикоррупционный суд 7 декабря отменил постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова. Мужчину подозревают в злоупотреблении служебным положением.
Судья удовлетворила иск адвоката Арбузова и отменила постановление прокурора о приостановлении предварительного расследования по делу, сообщает пресс-служба ВАКС.
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Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, но полный текст обнародуют 11 декабря.
В суде отметили, что решение не подлежит обжалованию.
Что известно о деле Арбузова
- Арбузов фигурирует в уголовном производстве. Экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением в составе преступной организации. Это привело к растрате денег госбюджета на сумму 220 миллионов гривен.
- Кстати, дело открыли еще в 2014 году.
- В 2017 году суд разрешил заочно расследовать дело Арбузова.
- Однако мужчина после Майдана выехал в Россию и находится в розыске.
- Поэтому Генпрокуратура решила приостановить расследование.
Кто такой Сергей Арбузов?Бывший первый вице-премьер-министр Украины и глава Нацбанка. Арбузова называют соратником президента-беглеца Януковича. В 2014 году чиновник сбежал в Россию.
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