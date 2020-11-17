ГБР завершило расследование по делу активистки и бывшего депутата Татьяны Черновол о поджоге офиса "Партии регионов". Впоследствии дело должны передать в суд.

После того, как активистка ознакомится с делом, его передадут в Печерский суд. Об этом Черновол написала на странице в фейсбуке.

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Следствие завершило досудебное расследование против меня в деле штурма офиса "Партии регионов" во время массовых убийств на Майдане,

– отметила Черновол.

По словам экс-депутата, квалификацию дела и обвинения не будут менять. Таким образом, как отмечает Черновол, власти планируют в турборежиме осудить ее по статье об умышленном убийстве.

Обратите внимание! В конце сентября 2020 года Татьяне Черновол заменили ночной домашний арест на личное обязательство.

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