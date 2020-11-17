Дело Татьяны Черновол: экс-депутат говорит, что в ГБР завершили расследование
ГБР завершило расследование по делу активистки и бывшего депутата Татьяны Черновол о поджоге офиса "Партии регионов". Впоследствии дело должны передать в суд.
После того, как активистка ознакомится с делом, его передадут в Печерский суд. Об этом Черновол написала на странице в фейсбуке.
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Следствие завершило досудебное расследование против меня в деле штурма офиса "Партии регионов" во время массовых убийств на Майдане,
– отметила Черновол.
По словам экс-депутата, квалификацию дела и обвинения не будут менять. Таким образом, как отмечает Черновол, власти планируют в турборежиме осудить ее по статье об умышленном убийстве.
Дело Татьяны Черновол: что известно
- ГБР утверждает, что в феврале 2014 года Черновол якобы руководила действиями группы людей и поджигала офис "Партии регионов". Тогда в результате пожара погиб мужчина, который был в здании.
- Активистке вручили подозрение в умышленном убийстве.
- Черновол считает дело политическим преследованием "за Майдан".
- В МВД заявляли, что дело инспирировал "адвокат Януковича" Александр Бабиков.
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