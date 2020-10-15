Дело Гандзюк: обвиняемых Мангера и Левина оставили под стражей
Киевский апелляционный суд 15 октября оставил под стражей обвиняемых по делу о гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Решение касается председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина.
Суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемых, но не удовлетворил их. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.
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Определение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога оставили без изменений.
Дело Гандзюк: последние новости
- 28 июля обвинительный акт в отношении Мангера и Левина направили в суд.
- 20 августа Днепровский райсуд Киева арестовал Мангера и Левина.
- Прокуроры просят приговорить Мангера и Левина к 12 годам лишения свободы, однако они отрицают вину.
- К слову, еще один подозреваемый Игорь Павловский признал свою вину. Он попросил суд утвердить соответствующее соглашение.
- Кроме того, Павловский заявил, что заказчиком Гандзюк был Мангер.