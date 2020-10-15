Киевский апелляционный суд 15 октября оставил под стражей обвиняемых по делу о гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Решение касается председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемых, но не удовлетворил их. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

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Определение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога оставили без изменений.

Обратите внимание! В июле 2018 года Гандзюк облили у ее подъезда кислотой. Через 3 месяца активистка скончалась в больнице. 6 июня 2019 года осудили 5 исполнителей преступления. Обвиняемыми по заказу и организации убийства являются Мангер и Левин.

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