Игорь Павловский может даже не сесть в тюрьму за дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 16 октября Приморский районный суд Одессы признал его виновным в укрывательстве преступления.

Наказание, которое назначили судьи, – 2 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год, сообщает "Громадське". Об этом заявил адвокат осужденного Владимир Сергет.

Смотрите также Дело Гандзюк: обвиняемых Мангера и Левина оставили под стражей

Ранее во время судебных заседаний бывший помощник нардепа от БПП Игорь Павловский давал детальные показания о преступлении. Он сообщил о причастности к убийству:

председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера

его подельника Алексея Левина.

Мягкий приговор

Именно из-за сотрудничества со следствием и признания вины подозреваемому удалось отделаться столь мягким наказанием. Кроме того, наказание могло быть большим, если бы прокуроры не изменили квалификацию преступления. Ранее Павловскому инкриминировали причастность к организацию нападения на Гандзюк. Однако позже его обвинили лишь в неуведомлении о преступлении.

Будет находиться в изоляторе

Несмотря на вынесенный приговор, который предусматривает выход Павловского на свободу, он пока останется в СИЗО СБУ. Дело в том, что осужденный проходит подозреваемым еще в нескольких производствах – о создании организованной преступной группы и угоне авто.

Как убили Екатерину Гандзюк. В июле 2018 года активистку облили у ее подъезда кислотой. Через 3 месяца активиста скончалась в больнице. 6 июня 2019 года осудили 5 исполнителей преступления. Обвиняемыми по заказу и организации убийства являются Мангер и Левин.