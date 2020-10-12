Дело главы ОАСК Вовка: суд обязал офис генпрокурора изъять информацию о подозрении
Печерский райсуд Киева обязал офис генпрокурора изъять из Единого реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда Павлу Вовку. Причина – "ненадлежащее ее вручение".
Соответствующее решение 1 октября принял следственный судья суда Сергей Вовк. Об этом сообщают "Слово и дело" и "Украинская правда".
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Что предшествовало этому постановлению
- Адвокат Павла Вовка Андрей Заец подал в Печерский суд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича. В ней говорилось о неподобающем вручении подозрения председателю ОАСК. Также Заец просил Любовича изъять из ЕРДР информацию о вручении подозрения Вовку.
- Изучив жалобу, следственный судья Печерского суда Сергей Вовк ее удовлетворил и обязал Офис генпрокурора исключить информацию о вручении подозрения Вовку. Он установил, что руководителю суда неподобающе вручили подозрение, когда тот находился в отпуске. Также детективы якобы не по правильному адресу направили подозрение Вовку.
- Следовательно, считает судья, НАБУ не приняло всех мер для вручения подозрения руководителю ОАСК, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. Также судья отверг утверждение прокурора генпрокуратуры, что указанную жалобу рассматривают с нарушением правил подсудности.
- Кроме того, адвокат председателя ОАСК пытался обжаловать это же решение в свою пользу в Киевском апелляционном суде. Однако КАС производство по жалобе закрыл, поскольку апелляция была подана на решение, которое не подлежит обжалованию.
Интересные детали
Как свидетельствует расписание Киевского апелляционного суда, в тот же день, когда Печерский суд вынес решение в пользу Павла Вовка, его адвокат сам же подал жалобу. За 8 дней это сделал и прокурор.
После того, как свое решение вынесет апелляционный суд, постановление Печерского суда должно либо вступить в силу, либо быть отменено.
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Постановление Печерского райсуда об удовлетворении жалобы адвоката Вовка Зайца / Скриншот документа взято с сайта "Слово и дело"
Главное о деле судьи Окружного админсуда Павла Вовка
- НАБУ продемонстрировало записи, на которых якобы зафиксированы намерения Вовка и других судей узурпировать судебную власть в стране.
- Также судей обвинили в неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.
- 17 июля 2020 года председателю и четырем судьям ОАСК сообщили о подозрении.
- Подозрение передали руководителю аппарата Окружного админсуда и отправили заказными письмами по почте домой.
- Причина: судьи узнали о намерениях следствия и физически не находились по месту работы и жительства.
- НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК, его заместителя, трех судей и двух эксчленов ВККС.
- На рабочих местах они появились лишь после объявления в розыск. И тогда уже уведомление о подозрении вручили им лично.