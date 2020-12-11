Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма продлил арест 9 крымскотатарским активистам. Речь идет о фигурантах второй симферопольской группы по"делу Хизб ут-Тахрир". Все они пробудут за решеткой до 14 января 2021 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

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Об итогах судебного заседания сообщила организация "Крымская солидарность". Правозащитники добавили, что адвокаты с таким решением суда не соглашаются и готовят апелляционные жалобы.

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Сейрану Муртазы,

Алиму Каримову,

Рустему Шейхалиеву,

Эрфану Османову,

Осману Арифмеметову,

Меджиту Абдурахманову,

Иззету Абдулаеву,

Владлену Абдулкадирову,

Руслану Сулейманову.

Что говорят защитники активистов

По словам адвокатки Лилии Гемеджи, одним из доводов, почему Руслана Сулейманова нужно содержать под стражей был факт двойного гражданства. Якобы активист может скрыться от следствия и повлиять на ход дела. В то же время никакими фактами это не подкрепляли.

Мы говорили о том, что в Крыму у него – тесные социальные связи. За пределами Крыма у него нет средств к существованию. Паспорт гражданина Украины, который у него изъяли во время обыска, не может быть основанием,

– добавила защитница.

Что касается другого фигуранта этого дела, общественного журналиста Рустема Шейхалиева, то он неоднократно обращался с жалобами на состояние здоровья.

"То есть, если его не обследовали, не выявили какие-либо заболевания, то как можно говорить, что их у него нет", – отметила адвокат Эмине Авамилева.

Все остальные заседания прошли по схожему сценарию. По мнению адвоката Марлена Халикова, в решениях судей не было новизны и "судебное заседание прошло ожидаемо".

"Иззет Абдуллаев на протяжении длительного времени живет на территории Республики Крым, у него на иждивении находятся двое малолетних детей. Социально устойчивые связи, родители, семья, нуждающиеся в его помощи. Однако результат был ожидаемым в принципе, ему продлили срок до 14 января 2021 года", – добавил юрист.

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Кратко о "деле Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир – это исламская политическая партия. В России ее признали террористической. Правда, во многих странах мира она действует безо всяких ограничений.

В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов.

Всех их арестовали. Фигурантам дела предъявили обвинение по статье Уголовного Кодекса РФ о приготовлении к насильственному захвату власти. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, Шабана Умерова, Ремзи Бекирова, Ризу Изетова, Фархода Базаров и Раима Айвазова обвиняются по статье об организации деятельности террористической организации. Им грозит пожизненное лишение свободы).

Остальным инкриминируют участие в деятельности террористической организации. Это 20 лет лишения свободы.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого уголовного дела.

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Перечень всех фигурантов дела