Высший антикоррупционный суд 7 декабря оставил в силе меру пресечения для экс-командира Нацгвардии Юрия Аллерова. Вероятно, мужчина причастен к коррупции в деле имущества Нацгвардии.

Да, следователь не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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В суде отметили, что решение не подлежит обжалованию.

Заметим, Аллерова подозревают в причастности к коррупционным схемам с квартирами для Нацгвардии в Киеве. Экс-чиновника задержали в мае 2019 года. Впоследствии суд постановил арестовать его с возможностью внесения залога. Деньги за Аллерова внесли в тот же день.

Дело квартир Нацгвардии: что известно