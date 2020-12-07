Дело квартир Нацгвардии: Аллерову не изменили меру пресечения
Высший антикоррупционный суд 7 декабря оставил в силе меру пресечения для экс-командира Нацгвардии Юрия Аллерова. Вероятно, мужчина причастен к коррупции в деле имущества Нацгвардии.
Да, следователь не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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В суде отметили, что решение не подлежит обжалованию.
Заметим, Аллерова подозревают в причастности к коррупционным схемам с квартирами для Нацгвардии в Киеве. Экс-чиновника задержали в мае 2019 года. Впоследствии суд постановил арестовать его с возможностью внесения залога. Деньги за Аллерова внесли в тот же день.
Дело квартир Нацгвардии: что известно
- По данным следствия, экс-владелец "Укрстроя" и нардеп Максим Микитась завладел имуществом Нацгвардии на сумму 81 миллион гривен.
- Застройщик обменял квартиры в доме в центре Киева на квартиры, расположенные на окраинах столицы.
- Подозревают, что стоимость этих квартир меньше той, на которую оценено жилье, что должна была получить Нацгвардия.
- В октябре 2019 года Микитасю сообщили о подозрении.
- К делу, вероятно, причастен также заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров. Следователи предполагают, якобы Татаров по просьбе застройщиков договорился о написании положительной экспертизы в пользу застройщика. Поэтому выступил посредником при передаче взятки.
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