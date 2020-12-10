Печерский районный суд Киева 9 декабря не избрал меру пресечения беглому президенту Виктору Януковичу по "делу" Майдана.

Так, суд не рассмотрел по сути ходатайство Офиса Генпрокурора о мере пресечения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Как происходило судебное заседание

Прокуроры заявили об отводе адвокату Януковича Александру Горошинскому. В свою очередь тот попросил время, чтобы подготовить аргументы. Однако после ознакомления с материалами отвода адвокат пожаловался, что якобы в ходатайстве о его отводе есть недостоверные факты. Суд отказал в удовлетворении отвода адвоката.

Также в ходе заседания приобщили ряд новых документов-доказательств. По словам прокурора, это обновленная информация по розыску Януковича. Зато защита экс-президента заявила ходатайство о допросах ряда бывших высокопоставленных чиновников, а также представителей на то время оппозиции. Суд отказал в допросе.

Кроме того, Януковичу не разрешили выступить в суде в режиме видеосвязи, как это было в 2016 году в Святошинском райсуде.

Дело Януковича: что известно