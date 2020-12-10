Дело Майдана: суд не избрал меру пресечения Януковичу
Печерский районный суд Киева 9 декабря не избрал меру пресечения беглому президенту Виктору Януковичу по "делу" Майдана.
Так, суд не рассмотрел по сути ходатайство Офиса Генпрокурора о мере пресечения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Как происходило судебное заседание
Прокуроры заявили об отводе адвокату Януковича Александру Горошинскому. В свою очередь тот попросил время, чтобы подготовить аргументы. Однако после ознакомления с материалами отвода адвокат пожаловался, что якобы в ходатайстве о его отводе есть недостоверные факты. Суд отказал в удовлетворении отвода адвоката.
Также в ходе заседания приобщили ряд новых документов-доказательств. По словам прокурора, это обновленная информация по розыску Януковича. Зато защита экс-президента заявила ходатайство о допросах ряда бывших высокопоставленных чиновников, а также представителей на то время оппозиции. Суд отказал в допросе.
Кроме того, Януковичу не разрешили выступить в суде в режиме видеосвязи, как это было в 2016 году в Святошинском райсуде.
Дело Януковича: что известно
- Ранее Печерский суд принял решение о заочном аресте Януковича. Дело касается расстрелов на Майдане. Однако Киевский апелляционный суд отменил решение.
- Адвокаты, представлявшие интересы беглого президента, заявили, что тот хочет участвовать в суде по избранию ему меры пресечения. Однако прокуроры подчеркнули, что Янукович не может этого сделать.
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