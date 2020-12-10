В Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения беглому президенту Виктору Януковичу. Его подозревают в организации насильственных преступлений во время событий Революции Достоинства – в течение 18 – 20 февраля 2014 года. Поздним вечером 9 декабря суд на 3 часа объявил перерыв. Однако заседание так и не возобновилось, поскольку адвокаты Януковича не явились.

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Заседание должно возобновиться примерно в 0:30 10 декабря. Но адвокаты Януковича его проигнорировали. Об этом сообщает 24 канал.

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Представители обвинения в свою очередь указали на то, что защитники были уведомлены о продолжении слушания . Однако те не явились, без их участия рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому невозможно.

Кроме того, суд поставил на обсуждение вопрос привлечения бесплатного адвоката Януковичу для следующего заседания. Прокурор в процессе Алексей Донской отметил, что это будет способствовать явке защитников по договору.

В итоге судья Печерского суда Вячеслав Подпалый принял решение назначить Януковичу бесплатного адвоката. По мнению суда, защитники Яуковича "фактически самоустранились" от выполнения своих обязанностей.

Далее суд вновь объявил перерыв, однако уже до 12:00 10 декабря . На это заседание должен прийти уже новый бесплатный адвокат Януковича.



Судья зачитал решение о переносе заседания фактически в пустом зале / Фото Telegram-канала ""Адвокатська Дорадча Група"

Что еще успел сделать следственный судья до перерыва:

отказать в удовлетворении отвода адвоката Горошинского и в отводе прокурорам;

допустить к участию в рассмотрении ходатайства представителя потерпевших – Закревскую по ее ходатайству;

отказать адвокату Сердюку в привлечении других пострадавших, которых нет в судебном заседании и которые не подавали ходатайств об участии;

удовлетворить ходатайство прокурора Иванова о присоединении дополнительных документов об актуальном состоянии розыска Виктора Януковича;

отказать в ходатайствах защиты о вызове Януковича и об обеспечении участия Януковича в судебном разбирательстве;

отказать в удовлетворении ходатайства защиты о допросе большого перечня свидетелей – как из числа подозреваемых по делам Майдана, скрывающихся от следствия и суда, так и из числа лидеров и участников Майдана;

удовлетворить ходатайство защиты о предоставлении дополнительных документов.

Добавим, что трансляцию судебного заседания вели на ютьюбе-канале "Судебная власть". Длилось оно почти 8 часов.

Кстати Янукович не имеет права присутствовать в суде, – прокурор

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Дела Виктора Януковича : коротко