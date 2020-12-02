Антикоррупционный суд взял под стражу до 30 января 2021 года чиновника МВД Константина Дубоноса. Он фигурирует в деле о завладении имуществом Нацгвардии.

Мера пресечения заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра предусматривает возможность внесения 1 миллиона 51 тысячи гривен залога. Об этом в телеграм сообщил Центр противодействия коррупции.

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В чем подозревают Дубоноса

По версии следствия, Дубонос получил от экс-владельца "Укрбуда" Максима Микитася взятку в виде паркоместа, которое стоит 250 тысяч гривен. За это чиновник МВД в документах уменьшил сумму убытков от уголовного дела с 81 миллиона до 7 миллионов гривен.

Заметим, накануне НАБУ сообщило Микитасю подозрение в даче взятки Дубоносу.

Интересно! Во время допроса Микитась подтвердил, что передал работнику МВД взятку.

В деле Микитася подозревают работника Офиса Президента

На заседании суда прокурор сообщил, что между должностным лицом "Укрбуда" и заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым состоялась переписка. В нем Татаров присылал скан паспорта человека, на которого надо было зарегистрировать паркоместо со 100% скидкой.

Что известно о скандальном деле: коротко