Дело Микитася: ВАКС арестовал чиновника МВД
Антикоррупционный суд взял под стражу до 30 января 2021 года чиновника МВД Константина Дубоноса. Он фигурирует в деле о завладении имуществом Нацгвардии.
Мера пресечения заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра предусматривает возможность внесения 1 миллиона 51 тысячи гривен залога. Об этом в телеграм сообщил Центр противодействия коррупции.
Актуально НАБУ сообщило еще одно подозрение скандальному застройщику Микитасю
В чем подозревают Дубоноса
По версии следствия, Дубонос получил от экс-владельца "Укрбуда" Максима Микитася взятку в виде паркоместа, которое стоит 250 тысяч гривен. За это чиновник МВД в документах уменьшил сумму убытков от уголовного дела с 81 миллиона до 7 миллионов гривен.
Заметим, накануне НАБУ сообщило Микитасю подозрение в даче взятки Дубоносу.
В деле Микитася подозревают работника Офиса Президента
На заседании суда прокурор сообщил, что между должностным лицом "Укрбуда" и заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым состоялась переписка. В нем Татаров присылал скан паспорта человека, на которого надо было зарегистрировать паркоместо со 100% скидкой.
Что известно о скандальном деле: коротко
- По данным следствия, Микитась завладел имуществом Нацгвардии на сумму 81 миллион гривен.
- Он обменял квартиры в доме в центре Киева на квартиры расположенные на окраинах столицы.
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