Дело имущества Нацгвардии: НАБУ заявило о давлении со стороны Офиса Генпрокурора
В НАБУ утверждают о давлении со стороны Офиса Генпрокурора относительно дела Нацгвардии. В Бюро заявили, что генпрокурор Венедикова 1 декабря вопреки закону сменила прокуроров производства.
Что говорят в НАБУ
Так, в НАБУ заявили, что Венедиктова сменила руководителей уголовного производства тайно и вопреки законодательству. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
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Поэтому детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли вовремя сообщить о подозрении третьему предполагаемому участнику преступления – экс-чиновнику "УкрБуд".
Эта ситуация – продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние пол года Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые,
– подчеркнули в НАБУ.
О каком давлении говорят в НАБУ
- В Бюро заявили, что 10 сентября НАБУ и САП направили к генпрокурору сообщение о подозрении действующему нардепу, однако Венедиктова подписала подозрение только 16 сентября. При этом замечаний к тексту подозрения и доказательств не было, никакие изменения не вносили.
- Офис Генпрокурора, по словам представителей НАБУ, дважды безосновательно отказывал Национальному бюро в направлении документов для экстрадиции бенефициарного владельца ПАО "ВиЭйБи Банк". Его подозревают в завладении 1,2 миллиарда гривен.
- В НАБУ отметили, что хоть в деле Нацгвардии Венедикова сменила прокуроров, в производстве формулы "Роттердам+" никого не меняют. При этом прокурор пытался закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство.
Что известно о деле Нацгвардии
- Дело касается завладения имуществом Нацгвардии.
- По данным следствия, бывший владелец "Укрбуда" Максим Микитась завладел имуществом Нацгвардии на сумму 81 миллион гривен.
- Скандальный застройщик обменял квартиры в доме в центре Киева на квартиры, расположенные на окраинах столицы.
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