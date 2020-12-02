В НАБУ утверждают о давлении со стороны Офиса Генпрокурора относительно дела Нацгвардии. В Бюро заявили, что генпрокурор Венедикова 1 декабря вопреки закону сменила прокуроров производства.

Что говорят в НАБУ

Так, в НАБУ заявили, что Венедиктова сменила руководителей уголовного производства тайно и вопреки законодательству. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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Поэтому детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли вовремя сообщить о подозрении третьему предполагаемому участнику преступления – экс-чиновнику "УкрБуд".

Эта ситуация – продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние пол года Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые,

– подчеркнули в НАБУ.

О каком давлении говорят в НАБУ

В Бюро заявили, что 10 сентября НАБУ и САП направили к генпрокурору сообщение о подозрении действующему нардепу, однако Венедиктова подписала подозрение только 16 сентября. При этом замечаний к тексту подозрения и доказательств не было, никакие изменения не вносили.

Офис Генпрокурора, по словам представителей НАБУ, дважды безосновательно отказывал Национальному бюро в направлении документов для экстрадиции бенефициарного владельца ПАО "ВиЭйБи Банк". Его подозревают в завладении 1,2 миллиарда гривен.

В НАБУ отметили, что хоть в деле Нацгвардии Венедикова сменила прокуроров, в производстве формулы "Роттердам+" никого не меняют. При этом прокурор пытался закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство.

Что известно о деле Нацгвардии