Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины по делу о закупке бракованных бронежилетов. Это нанесло государству ущерб на сумму в 42 миллиона гривен.

Чиновника подозревают в бездействии военных властей по предварительному сговору, повлекшему тяжкие последствия. Об этом сообщает прессслужба Офиса генпрокурора.

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Следствие установило, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ с апреля по июнь 2019 года закупили 11 тысяч бракованных бронежилетов. Обмундирование не было способно защитить военных от обстрелов.

Ексзаступник министра обороны не сделал ничего, чтобы не покупать эту продукцию. Поэтому из-за бездействия чиновника государству было нанесено 42 миллиона гривен убытков.



ГБР объявило о подозрении экс-министру обороны / Фото пресс-служба офиса генпрокурора

В офисе генпрокурора сообщили, что в настоящее время восьмерым лицам сообщено о подозрении в этом деле. Шесть из них находились на руководящих должностях в Минобороны во время совершения преступления.

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