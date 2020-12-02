Дело полицейских о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке передали в суд
Генпрокуратура направила в суд резонансное дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции. В преступлениях подозревают 5 полицейских.
Фигурантов дела подозревают в пытках, насильственном похищении и изнасиловании. Об этом 2 декабря сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора.
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Заметим, 16 ноября скандальное дело закончили расследовать в Государственном бюро расследований.
Сейчас двое фигурантов дела – правоохранители Николай Кузив и Сергей Сулима – находятся под стражей. Еще одного подозреваемого, Ярослава Левандюка, отпустили под домашний арест. В то же время суд не объяснил, почему принял такое решение.
В чем подозревают полицейских
- По данным следствия, ради раскрытия преступлений полицейские в Кагарлыкском отделении полиции незаконно задерживали людей и пытали их.
- В январе 2020 трое так называемых правоохранителей для получения признательных показаний возили потерпевших в багажнике, били их и применяли ток.
- В мае эти же полицейские 17 раз ударили мужчину руками и ногами, из-за чего тот получил повреждения легкой и средней степеней тяжести.
- Расследование преступлений полицейских в Кагарлыке началось после того, как они жестоко поиздевались над 25-летней Нели Погребецкой.
- По данным ГБР, женщину, которая находилась в статусе свидетеля в одном из уголовных производств, обманом затащили в участок.
- Там, в служебном кабинете, ее пытали: надевали противогаз, били дубинками, стреляли из табельного оружия над головой.
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