Дело о взятках от владельца Burisma Злочевского завершили
Правоохранители завершили расследование дела о попытке подкупа антикоррупционных органов Украины. В нем фигурируют высокие должностные лица, которые хотели "оплатить" закрытие дела против бывшего министра экологии Николая Злочевского.
Материалы уголовного дела открыли для подозреваемых, чтобы они могли ознакомиться с документами перед судом. Среди них люди, которые были в высшем эшелоне власти. Взятку давали за закрытие дела относительно владельца "Бурисмы" (Burisma Holdings) Злочевского. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Кого подозревают в попытке подкупить следствие?
Среди фигурантов – первый заместитель председателя ГНС в Киеве Николай Ильяшенко, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии Злочевским и экс-руководителем одного из департаментов ГФС Украины.
Расследование в отношении организатора преступления Злочевского выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
Предыстория
- 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки руководству НАБУ и экс-руководителю САП Назару Холодницкому в размере 6 миллионов долларов.
- Руководители САП и НАБУ заявили, что к делу о предложении взятки могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование по факту вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.
- По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства в отношении Злочевского до 14 июня, то есть дня его рождения.
- Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.
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