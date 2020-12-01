Правоохранители завершили расследование дела о попытке подкупа антикоррупционных органов Украины. В нем фигурируют высокие должностные лица, которые хотели "оплатить" закрытие дела против бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Материалы уголовного дела открыли для подозреваемых, чтобы они могли ознакомиться с документами перед судом. Среди них люди, которые были в высшем эшелоне власти. Взятку давали за закрытие дела относительно владельца "Бурисмы" (Burisma Holdings) Злочевского. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Кого подозревают в попытке подкупить следствие?

Среди фигурантов – первый заместитель председателя ГНС в Киеве Николай Ильяшенко, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии Злочевским и экс-руководителем одного из департаментов ГФС Украины.

Расследование в отношении организатора преступления Злочевского выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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