Только день просуществовало уголовное производство по исчезновению мэра Харькова Геннадия Кернеса. Уже 10 ноября полиция закрыла дело. Правоохранители говорят, что действовали законно.

Производство начали после заявления активиста

Дело об исчезновении Кернеса открыли 9 ноября вполне законно по заявлению одного из граждан. Об этом сообщила Укринформу начальник отдела коммуникации Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

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Дело закрыто после общения с ближайшим окружением человека и в связи с тем, что его место пребывания известно,

– отметила Баранник.

Что известно о так называемом исчезновении Кернеса:

В Шевченковском отделе полиции Харькова получили заявление от активиста Артура Газиева.

После этого следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "без вести пропавший".

Как отреагировали на дело в Харьковском горсовете? Спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко довольно резко отреагировал на открытие уголовного производства. Он отметил, что "у полиции есть более важные дела" и от себя написал "Не официально – вы е*анулись там?". Впоследствии Сидоренко сообщение удалил.

Обратите внимание! Сейчас новоизбранный мэр Харькова находится в Германии. Кернес лечится в "Шарите" от коронавируса. В мэрии надеются, что городской голова вернется до 20 декабря.