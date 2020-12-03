Татаров из ОПУ прокомментировал обвинения во взяточничестве
Национальное антикоррупционное бюро расследует дело замглавы ОПУ Олега Татарова о вероятной передаче взятки. Впрочем, сам заместитель Андрея Ермака уверяет, что это просто слухи.
Слухи о взяточничестве "распространяет окружение директора НАБУ". Об этом Олег Татаров рассказал в комментарии, который Офис Президента передал изданию Liga.net.
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Олег Татаров убеждает, что его никто не собирался задерживать. Хотя ранее украинским СМИ стало известно, что задержание замглавы ОПУ сорвал офис генпрокурора во главе с Ириной Венедиктовой.
Как пояснил чиновник, "слухи о взяточничестве" связаны с его публичной критикой НАБУ. Он заявлял, что "НАБУ – это не украинская история", а также призвал провести конкурс на пост главы Бюро.
Коротко о деле Олега Татарова:
- Ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что 2 декабря Татарову должны были объявить подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ заметили в реестре постановление о замене прокуроров.
- Это решение приняла Венедиктова. Генпрокурор также ввела в дело себя, поэтому теперь значится среди прокуроров, ведущих дело Татарова.
- Интересными являются доказательства НАБУ в этом деле. Мол, показания дал скандальный нардеп-застройщик Максим Микитась. Он и сам проходит по коррупционному делу, но решил пойти на сделку со следствием и "сдал" Олега Татарова.
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