Национальное антикоррупционное бюро расследует дело замглавы ОПУ Олега Татарова о вероятной передаче взятки. Впрочем, сам заместитель Андрея Ермака уверяет, что это просто слухи.

Слухи о взяточничестве "распространяет окружение директора НАБУ". Об этом Олег Татаров рассказал в комментарии, который Офис Президента передал изданию Liga.net.

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Олег Татаров убеждает, что его никто не собирался задерживать. Хотя ранее украинским СМИ стало известно, что задержание замглавы ОПУ сорвал офис генпрокурора во главе с Ириной Венедиктовой.

Как пояснил чиновник, "слухи о взяточничестве" связаны с его публичной критикой НАБУ. Он заявлял, что "НАБУ – это не украинская история", а также призвал провести конкурс на пост главы Бюро.

Коротко о деле Олега Татарова: