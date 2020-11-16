Дело Омеляна: САП огласила обвинение экс-министру
Прокурор САП 16 ноября огласил обвинение экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Бывшего чиновника обвиняют в действиях, из-за которых бюджет недополучил 30,5 миллиона гривен
Так, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по обвинениям против бывшего министра. Об этом сообщает пресс-служба САП.
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Так, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по обвинениям против бывшего министра. В итоге коллегия судей назначила дело к рассмотрению по существу.
После оглашения обвинительного акта суд объявил перерыв до 18 ноября.
Дело Омеляна: что известно
- Омелян в 2017 году издал приказ об уменьшении всех портовых сборов, кроме маячного, на 20%.
- Однако административный сбор – это доходная часть госбюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада.
- Поэтому решение экс-чиновника привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году более 30 миллионов гривен.
- Детективы НАБУ начали расследование с 11 ноября 2019 года. Омеляну сообщили о подозрении в июне 2020 года.
- 14 августа детективы НАБУ завершили расследование. Обвинительный акт направили в суд.
- Омелян же подчеркнул, что прибег к такому шагу, чтобы сделать украинские порты конкурентными российским.
- Кроме того, экс-министр отметил, что он единственный министр, дела которого будет рассматривать ВАКС.
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