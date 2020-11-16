Прокурор САП 16 ноября огласил обвинение экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Бывшего чиновника обвиняют в действиях, из-за которых бюджет недополучил 30,5 миллиона гривен

Так, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по обвинениям против бывшего министра. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Так, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по обвинениям против бывшего министра. В итоге коллегия судей назначила дело к рассмотрению по существу.

После оглашения обвинительного акта суд объявил перерыв до 18 ноября.

Дело Омеляна: что известно

Омелян в 2017 году издал приказ об уменьшении всех портовых сборов, кроме маячного, на 20%.

Однако административный сбор – это доходная часть госбюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада.

Поэтому решение экс-чиновника привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году более 30 миллионов гривен.

Детективы НАБУ начали расследование с 11 ноября 2019 года. Омеляну сообщили о подозрении в июне 2020 года.

14 августа детективы НАБУ завершили расследование. Обвинительный акт направили в суд.

Омелян же подчеркнул, что прибег к такому шагу, чтобы сделать украинские порты конкурентными российским.

Кроме того, экс-министр отметил, что он единственный министр, дела которого будет рассматривать ВАКС.

Обратите внимание! Ранее НАБУ расследовало дел по незаконному обогащению и декларированию ложной информации Омеляна. В феврале 2019 года ее направили в суд, однако в июле 2020 закрыли из-за истечения сроков.