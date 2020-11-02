ГБР продолжает расследовать открытие Петром Порошенко компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Поэтому правоохранители обратились за правовой помощью в зарубежные органы.

Открытие произошло с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах. Однако единственным ее бенефициарным владельцем указан Порошенко. Об этом пишет пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В регистрационных документах указали, что компания "будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, учредителем которой является 5-й президент Украины". ГБР видит в этом признаки уклонения от уплаты налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем.

Потому правоохранители обратились за помощью в компетентные органы Британских Виргинских Островов, Панамы и Кипра.

Подробнее об оффшорах Петра Порошенко на Виргинских островах – читайте в расследовании журналистов " Слидство.Инфо".

К слову, ранее в "Европейской Солидарности" заявляли, что лично Петр Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями. В пресс-службе партии подчеркнули, что владение бизнес-активами не означает управление бизнес-процессами.