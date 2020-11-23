Голосеевский райсуд Киева закрыл дело против судьи КСУ Игоря Слиденко. Ранее НАПК обвинил его в непредставлении е-декларации.

Дело якобы закрыли из-за того, что ранее КСУ признал неконституционным и отменил ответственность за недостоверное декларирование. Судьей-докладчиком в этом процессе был именно Игорь Слиденко. О закрытии дела против Слиденко со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах пишет РБК-Украина.

Ранее Судья КСУ Слиденко о своем увольнении: заявление написал после давления со стороны Офиса Президента

По информации СМИ, 23 ноября суд рассмотрел 2 админпротокола, составленные на судью за несвоевременную подачу е-декларации.

Закрыто дело по обоим протоколам из-за отмены акта, устанавливающего ответственность

– проинформировал источник.

Ранее сам Слиденко сообщал, что пропустил 10-дневный срок подачи е-декларации о свей зарплате из-за того, что находился за границей на новогодние праздники.

Конфликт Следенко с НАПК: коротко о главном

Во время пресс-конференции 30 октября Слиденко рассказал, что в период новогодних праздников был в отпуске за границей и на работу вышел примерно 8 – 9 января.

Тогда же он смог заполнить специальный листок со сведениями о зарплате, что должен был сделать раньше. Слиденко пояснил, что отправил все данные в НАПК, но там якобы отказались их принимать и не объяснили причины. Затем орган обвинил его за это в коррупции.

28 октября Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Эти полномочия НАПК суд признал неконституционными.

Через некоторое время стало известно, что накануне этого решения НАПК готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям КСУ, среди которых был и Слиденко.

Обратите внимание! На той же пресс-конференции 30 октября Слиденко сообщил, что еще 8 октября написал заявление на увольнение с КСУ. Мол, сделал он это после того, как на него стали оказывать давление из офиса Президента. Слиденку якобы звонили из ОП и "угрожали проблемами".