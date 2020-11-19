Известный адвокат-антикоррупционер Маси Найем намекнул, что скандальное дело НАБУ против компании "Трейд Коммодити" о закупке в 2016 году топлива для нужд Министерства обороны может быть заказным.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает OBOZREVATEL. Найем подчеркнул, что его юридическая компания стремится разобраться, действительно ли это уголовное производство было открыто по заявлению бывшего народного депутата Татьяны Чорновол.

Мы хотим разобраться, а кто же все-таки стоял за открытием этого уголовного производства: бывший народный депутат Татьяна Чорновол или нет? Потому что фактически данным делом выбили с рынка самого дешевого поставщика топлива Министерству обороны,

– написал адвокат.

Он отметил, что будет обращать внимание Высшего антикоррупционного суда на информацию из двух выдержек из уголовного производства о заявителе и фабуле дела. По его словам, в обращении Чорновол якобы нет ничего о закупке топлива "Трейд Коммодити".

"В обоих выдержках один и тот же заявитель – бывший народный депутат Украины Татьяна Чорновол. А вот фабула во втором резко меняется путем добавления двух последних предложений, касающихся закупки топлива Министерством обороны у "Трейд Коммодити". То есть возбудили дело на основании депутатского обращения, направленного Татьяной Чорновол в НАБУ, в котором нет ничего о закупке топлива и компании "Трейд Коммодити". Но, несмотря на отсутствие этой информации в депутатском обращении, почему-то эти сведения там появились, а основание открытия производства – не менялось. После заседания обязательно обнародую две выдержки и обращение Т. Чорновол", – написал он.