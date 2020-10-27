Высший антикоррупционный суд принял решение о возобновлении расследования схемы поставок угля "Роттердам+". Предварительное решение САП о закрытии дела отменено.

Детали решения ВАКС

Соответствующее решение суд вынес во вторник, 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в твиттере.

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Антикоррупционный суд удовлетворил жалобу "Никопольского завода ферросплавов" и отменил решение прокурора САП Виталия Пономаренко закрыть дело "Роттердам+". После решения суда расследование должно быть восстановлено.

Что говорят в НАБУ и Центре противодействия коррупции

В НАБУ напомнили, что дело "безосновательно закрыл прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отбросив собранные детективами доказательства".

В Центре противодействия коррупции сообщили, что во время заседания ВАКС зачитали протокол видеозаписи интервью "Радио Свобода" с бывшим председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрием Вовком 2015 года, которое, однако, не опубликовали.

В интервью Волк критиковал компанию олигарха Рината Ахметова "ДТЭК" за попытку монополизировать рынок и заявлял, что внедрение формулы "Роттердам+" выгодно только ей.

На еще одном видео с того же интервью Вовк подробно объясняет, почему формула необоснованная. Он говорит. что "ДТЭК" хочет получить дополнительные 8 – 14 миллиардов гривен исключительно на обслуживание своих долгов, а не на повышение зарплат шахтеров.

Несмотря на эти высказывания, позднее в 2015 году Вовк от имени Нацкомиссии изменил свое мнение и утвердил новый порядок образования цены на электроэнергию, которая предусматривала внесение в нее затрат на перевозку угля, которых в действительности не существовало.

Обратите внимание! Судьи и прокуроры пытались закрыть дело "Роттердам+". Подробнее об этом – читайте здесь.

Следователи установили, что группа лиц из частных теплогенерирующих компаний начала давить на руководство НКРЕКП. Они требовали включить в тариф на электроэнергию расходы на доставку угля в Украину из портов Европы.

Украина покупала топливо на международной бирже в Нидерландах, чтобы обеспечить свою независимость от оккупированных территорий.

Детективы НАБУ 8 августа 2019 года сообщили о подозрении шести лицам, в частности голове Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому . По данным следствия, Вовк с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт – так называемую формулу "Роттердам+"

. По данным следствия, Вовк с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт – так называемую формулу "Роттердам+" Регуляторным актом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии. В связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии с 1 июля 2020 года формула утратила силу.

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