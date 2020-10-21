Под Шевченковским судом 60-летний Анатолий Марченко пострадал от рук полицейских. Возле суда вспыхнули столкновения после заседания по делу Шеремета.

Что известно о пострадавшем

По словам мужчины, полицейские нанесли ему травмы головы и шеи, к нему применили газ. Также ему стало плохо с сердцем, сообщает 24 канал.

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Я уже увидел, как папа лежал на полу. Потом его оттаскивали. Я стоял сбоку, а полицейские начали толкаться. Многие из них закрывали свои номера, у многих из них номера уже были содраны,

– прокомментировал сын пострадавшего Леонид Марченко.

Медики оказывали ему помощь в карете скорой на территории суда.

Видео, как мужчине оказывают первую помощь опубликовали очевидцы в фейсбуке. На нем видно, как мужчина лежит на земле и тяжело дышит. Вокруг него собрались другие протестующие.

Почему вспыхнули стычки

Столкновения вспыхнули после того, как Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета. В частности, Антоненко оставили под стражей еще на 2 месяца. Юлия Кузьменко в дальнейшем будет под домашним арестом. Также продлили личные обязательства для Яны Дугарь.

Видео, как пострадавшему оказывают помощь:



Медики на месте столкновений / Фото 24 канала



Пострадавшему оказывают помощь в "скорой" / Фото 24 канала



Медики и силовики вокруг места происшествия / Фото 24 канала​