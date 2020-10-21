Дело Шеремета: мужчине под судом стало плохо из-за действий полицейских, его забрала "скорая"
Под Шевченковским судом 60-летний Анатолий Марченко пострадал от рук полицейских. Возле суда вспыхнули столкновения после заседания по делу Шеремета.
Что известно о пострадавшем
По словам мужчины, полицейские нанесли ему травмы головы и шеи, к нему применили газ. Также ему стало плохо с сердцем, сообщает 24 канал.
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Я уже увидел, как папа лежал на полу. Потом его оттаскивали. Я стоял сбоку, а полицейские начали толкаться. Многие из них закрывали свои номера, у многих из них номера уже были содраны,
– прокомментировал сын пострадавшего Леонид Марченко.
Медики оказывали ему помощь в карете скорой на территории суда.
Видео, как мужчине оказывают первую помощь опубликовали очевидцы в фейсбуке. На нем видно, как мужчина лежит на земле и тяжело дышит. Вокруг него собрались другие протестующие.
Почему вспыхнули стычки
Столкновения вспыхнули после того, как Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения подозреваемым по делу Шеремета. В частности, Антоненко оставили под стражей еще на 2 месяца. Юлия Кузьменко в дальнейшем будет под домашним арестом. Также продлили личные обязательства для Яны Дугарь.
Видео, как пострадавшему оказывают помощь:
Медики на месте столкновений / Фото 24 канала
Пострадавшему оказывают помощь в "скорой" / Фото 24 канала
Медики и силовики вокруг места происшествия / Фото 24 канала