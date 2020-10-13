По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители допросили уже несколько тысяч человек. Досудебное расследование, в котором устанавливают организаторов совершения этого убийства, продолжается до сих пор.

В ответе Главного следственного управления Нацполиции на информационный запрос Укринформа говорится о том, что правоохранители также выдвинули и проверили ряд версий, обработали значительное количество информации.

Обратите Внимание по делу Шеремета хотят допросить Зеленского и Авакова: причина

"Допрошено несколько тысяч человек и приняты другие определенные Уголовно-процессуальным Кодексом Украины меры", – ответили на информационный запрос.

Недавно было известно, что адвокаты подозреваемых по делу ходатайствовали в суде о том, чтобы допросили Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Что известно об убийстве Павла Шеремета

Погиб журналист Павел Шеремет 20 июля 2016 года в собственном автомобиле – его взорвали. О расследовании убийства не было известно никаких деталей в течение 3 лет. Фигурантов дела задержали только в декабре 2019 года.

Подозрение объявили 3 лицам:

военному Сил специальных операций ВСУ и музыканту Андрею Антоненко;

волонтерке и детскому хирургу Юлии Кузьменко;

военному медику Яне Дугарь.

Все они свою вину отрицают, и большинство украинцев также их защищают.