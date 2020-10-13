Дело Шеремета: правоохранители допросили уже несколько тысяч человек
По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета правоохранители допросили уже несколько тысяч человек. Досудебное расследование, в котором устанавливают организаторов совершения этого убийства, продолжается до сих пор.
В ответе Главного следственного управления Нацполиции на информационный запрос Укринформа говорится о том, что правоохранители также выдвинули и проверили ряд версий, обработали значительное количество информации.
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"Допрошено несколько тысяч человек и приняты другие определенные Уголовно-процессуальным Кодексом Украины меры", – ответили на информационный запрос.
Недавно было известно, что адвокаты подозреваемых по делу ходатайствовали в суде о том, чтобы допросили Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Что известно об убийстве Павла Шеремета
Погиб журналист Павел Шеремет 20 июля 2016 года в собственном автомобиле – его взорвали. О расследовании убийства не было известно никаких деталей в течение 3 лет. Фигурантов дела задержали только в декабре 2019 года.
Подозрение объявили 3 лицам:
- военному Сил специальных операций ВСУ и музыканту Андрею Антоненко;
- волонтерке и детскому хирургу Юлии Кузьменко;
- военному медику Яне Дугарь.
Все они свою вину отрицают, и большинство украинцев также их защищают.