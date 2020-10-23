Дело Стерненко: с погибшего нападавшего сняли подозрение
Офис генпрокурора исключил из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении Ивану Кузнецову относительно нападения на активиста Сергея Стерненко. Кузнецов – один из нападавших, погибший в результате самообороны Стерненко.
Подозрение с Кузнецова сняли якобы на основании выигранных дел в судах первой и апелляционной инстанций. Об этом заявил юрист Андрей Портнов в телеграм. Адвокаты Портнова представляют интересы родственников Кузнецова.
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Портнов убеждает, якобы, "больше нет юридических сомнений в том, что убийца оборонялся, – это было самое умышленное убийство".
По информации "Украинской правды", адвокат Кузнецова Станислав Свириденко подтвердил отмену подозрения. Свириденко уверяет, что это сделало уполномоченное лицо офиса генпрокурора.
Что говорит Стерненко
Стерненко же в своем телеграм-канале написал, что отмена подозрения Кузнецову не означает, что нападения не было, поскольку есть еще один подозреваемый – Александр Исайкул. Сейчас мужчина скрывается в России.
В материалах производств достаточно доказательств, что нападение было, и оно было заказным. Титушкам платили по 1 тысячи долларов,
– добавил Стерненко.
Кроме того, даже прокурор признал, что нападение на Стерненко было.
Дело Стерненко: что известно
- В 2018 году на Стерненко совершили несколько нападений. Во время первого – неизвестные избили активиста битами, во время второго – в Стерненко выстрелили из пистолета, однако пуля была резиновой.
- Во время третьего нападения Стерненко отбивался от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил Кузнецова ножом.
- С тех пор активиста подозревают в умышленном убийстве.
- 15 июня 2020 года суд избрал Стерненко круглосуточный домашний арест на 60 суток. Активист подавал на апелляцию, однако суд оставил предыдущее решение в силе.
- 29 сентября суд назначил активисту новый домашний арест в Киеве, поскольку срок предварительной защиты подошел к концу.