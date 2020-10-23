Офис генпрокурора исключил из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении Ивану Кузнецову относительно нападения на активиста Сергея Стерненко. Кузнецов – один из нападавших, погибший в результате самообороны Стерненко.

Подозрение с Кузнецова сняли якобы на основании выигранных дел в судах первой и апелляционной инстанций. Об этом заявил юрист Андрей Портнов в телеграм. Адвокаты Портнова представляют интересы родственников Кузнецова.

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Портнов убеждает, якобы, "больше нет юридических сомнений в том, что убийца оборонялся, – это было самое умышленное убийство".

По информации "Украинской правды", адвокат Кузнецова Станислав Свириденко подтвердил отмену подозрения. Свириденко уверяет, что это сделало уполномоченное лицо офиса генпрокурора.

Что говорит Стерненко

Стерненко же в своем телеграм-канале написал, что отмена подозрения Кузнецову не означает, что нападения не было, поскольку есть еще один подозреваемый – Александр Исайкул. Сейчас мужчина скрывается в России.

В материалах производств достаточно доказательств, что нападение было, и оно было заказным. Титушкам платили по 1 тысячи долларов,

– добавил Стерненко.

Кроме того, даже прокурор признал, что нападение на Стерненко было.

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