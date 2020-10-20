Дело Суркисов против "Приватбанка" вернули в Печерский райсуд: что это значит
Большая палата Верховного Суда передала в Печерский районный суд Киева дело по иску семьи Суркисов. Братья Игорь и Григорий Суркисы обжаловали решение НБУ об изъятии 1 миллиарда гривен за практикой bail-in в процессе национализации "Приватбанка".
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в фейсбуке сообщила, что Офис генпрокурора "отстоял в Верховном Суде 1 миллиард гривен активов государства в деле АО КБ "Приватбанк". По ее словам, речь идет даже о больших деньгах – ведь существуют аналогичные иски еще на 28 миллиардов.
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Речь о том, что Верховой Суд вернул в Печерский районный суд Киева дело по иску Суркисов. Иск касался миллиарда гривен вкладов семьи братьев Игоря и Григория Суркиса, которые по международной практике bail-in превратили в акции, вскоре выкупленные государством за 1 гривну.
- Венедиктова говорит, что государство продолжит "бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде".
Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник обнародовал детали ситуации:
- Верховный Суд 15 июля 2020 года частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, Кабинета министров и "Приватбанка", подтвердив законность bail-in.
- 22 сентября полный текст решения обнародовали, а 23 сентября дело передали в Печерский райсуд – по ходатайству представителей Суркисов.
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