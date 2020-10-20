Большая палата Верховного Суда передала в Печерский районный суд Киева дело по иску семьи Суркисов. Братья Игорь и Григорий Суркисы обжаловали решение НБУ об изъятии 1 миллиарда гривен за практикой bail-in в процессе национализации "Приватбанка".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в фейсбуке сообщила, что Офис генпрокурора "отстоял в Верховном Суде 1 миллиард гривен активов государства в деле АО КБ "Приватбанк". По ее словам, речь идет даже о больших деньгах – ведь существуют аналогичные иски еще на 28 миллиардов.

Напомним Суркисы подали в суд на Фурсу из-за комментариев по поводу "Приватбанка": детали

Речь о том, что Верховой Суд вернул в Печерский районный суд Киева дело по иску Суркисов. Иск касался миллиарда гривен вкладов семьи братьев Игоря и Григория Суркиса, которые по международной практике bail-in превратили в акции, вскоре выкупленные государством за 1 гривну.

Венедиктова говорит, что государство продолжит "бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде".

Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник обнародовал детали ситуации:

Верховный Суд 15 июля 2020 года частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, Кабинета министров и "Приватбанка", подтвердив законность bail-in.

22 сентября полный текст решения обнародовали, а 23 сентября дело передали в Печерский райсуд – по ходатайству представителей Суркисов.

К слову, Печерский районный суд Киеве 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний (которые в СМИ связывают с братьями Суркисами) к "Приватбанку", в котором говорится о более 9 миллиардах гривен. Но 8 сентября Верховная Суд приостановил выполнение решения.