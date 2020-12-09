Киевский апелляционный суд по делу Гладковского удовлетворил жалобы представителей проекта Bihus.Info – Дениса Бигуса и Леси Ивановой. Таким образом апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда о признании ложным расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере, в частности в Укроборонпроме.

Подробнее о решении суда

Так, 9 декабря апелляционный суд отказал Игорю Гладковскому в его исковых требованиях в полном объеме. Полный текст решения с мотивационной частью – пока еще недоступен, его должны опубликовать в течение 10 дней. Об этом говорится на сайте Bihus.Info.

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В то же время адвокаты журналистов из зала суда сообщили, что судьи несколько раз обращали внимание на необоснованность требований Гладковского. К примеру, в своем иске он требовал у авторов расследования опровергнуть слова, которых они вообще не говорили – что Гладковский является организатором схемы хищения оборонных средств.

В ответ судья попросила адвоката Гладковского объяснить, кто и когда озвучил такие слова. Поэтому же пришлось признать, что этого в сюжете вообще нет, и, по мнению Гладковского, такие выводы только могли бы сделать зрители после просмотра расследования.

Кроме того, по словам адвокатов, судьи обратили внимание на абсурдность того, что Гладковский требовал опровергнуть весь сюжет. Ведь "тогда надо опровергнуть, что в Гладковского есть сын Игорь, или что Денис Бигус – журналист".

Также судьи пытались уточнить у представителя Гладковского, какую именно информацию тот хочет признать недостоверной (истец должен предоставить конкретный перечень конкретных фраз, распространенных ответчиком). Но тот так ничего и не предоставил, взамен выяснение этого вопроса свелось к тому, что Гладковский перевел на суд обязанность определять, что опровергать.

Какое решение принял Подольский райсуд по расследованию Bihus.Info

Согласно решению суда, факты, изложенные в расследовании журналистов, являются:

недостоверными,

нарушающими личные неимущественные права Игоря Гладковского;

подлежащими опровержению.

Кроме того, суд обязал ответчиков опровергнуть опубликованную ими в прошлом году информацию. Это должно было произойти в течение 10 дней с того момента, как решение суда вступило в силу.

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Детали расследования Bihus.Info о хищениях в оборонке

В феврале 2019 года расследователи выяснили, что Игорь Гладковский , сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой организовали фирмы-прокладки.

, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с организовали фирмы-прокладки. Через эти фирмы они поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей .

или . Происходило это по завышенным в 2 – 4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен .

. Согласно результатам расследования, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из них якобы был завод "Кузница на Рыбальском" , который в то время принадлежал пятому президенту Порошенко.

, который в то время принадлежал пятому президенту Порошенко. Кроме того, центром аферы стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель.

В целом к этой схеме причастны такие люди:

– собственно сам Олег Гладковский, одновременно он является бизнес-партнером Порошенко,

– экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и в то время глава Укроборонпрома Павел Букин,

– директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.