Известный всей стране бывший наемник и участник подавления массовых акций Вадим Титушко в ближайшее время может предстать перед судом в качестве обвиняемого в ряде преступлений. Материалы его дела полицейские уже направили в суд, где вскоре начнется разбирательство по существу.

О том, что расследование против Вадима Титушко официально завершено, сообщил "Украинской правде" заместитель департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало. По его словам, речь идет о совершении подозреваемым тяжких преступлений – разбоя и угона машины.

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Материалы дела по поступкам мужчины-мема были направлены в суд еще в сентябре. Если суд признает его виновным, Титушко могут посадить за решетку на срок от семи до 12 лет.

В чем обвиняют Вадима Титушко

По данным следствия, подозреваемый совершил нападение на частный дом в селе Рожны под Киевом, также Титушко совершил еще несколько разбоев и угнал чужую машину.

В 2018 году в полиции заявили об объявлении Титушко в розыск, но он на самом деле не от кого не скрывался. Как утверждают источники 24 канала, все время, пока копы расследовали дела, Титушко жил в собственном доме в Белой Церкви, занимался предпринимательской деятельностью и вовсе не пытался убегать от полиции. Более того – в 2020 году он собственноручно пришел в суд по избранию меры пресечения.

3 сентября 2020 года срок действия домашнего ареста у подозреваемого истек. Но правоохранители до сих пор не смогли добиться назначения нового заседания суда.

Уважаемый меценат

В августе этого года Вадима Титушко назначили вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств в Киевской области.

Когда СМИ подняли огласку и напомнили о деятельности мужчины в 2013 году, а также о фигурировании в уголовных делах, его уволили.

Как оказалось, отсидев срок за нападение на журналистов, Титушко работал в охранной фирме и тренировал детей рукопашному бою. Впоследствии, став предпринимателем, он начал вкладывать немалые деньги на развитие ММА.